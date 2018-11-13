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Maskeli iki grup arasında silahlı çatışma: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2018 22:39 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesinde aralarında henüz belirlenemeyen bir sebeple maskeli iki grup arasında çıkan çatışmada 2 kişi yaralandı.

Maskeli iki grup arasında silahlı çatışma: 2 yaralı

Olay, merkez Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi 844. Sokak’ta meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir sebeple yüzleri maskeli iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, yüzleri maskeli olarak sokağa giren grup tarafından mahallede bulunan kişilere ateş açıldı. Mahallede bulunanların karşılık vermesiyle beraberinde sokakta çok sayıda boş kovan bulundu. Çatışmayı gören vatandaşlar polis ve 112 Sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans geldi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır maskeli grup çatışma

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