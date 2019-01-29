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Maskeli katiller yakayı ele verdi

YAŞAM HABERLERİ  | 29.01.2019 09:47 | Son Güncelleme

Ankara’da 15 Ocak’ta soymaya çalıştıkları kuyumcuyu av tüfeği ile vurarak öldüren maskeli 2 kişi, Cinayet Büro ekiplerinin titiz çalışmaları neticesinde yakalandı.

Ankara’da 15 Ocak’ta soymaya çalıştıkları kuyumcuyu av tüfeği ile vurarak öldüren maskeli 2 kişi, Cinayet Büro ekiplerinin titiz çalışmaları neticesinde yakalandı. Olayın gerçekleştiği yerdeki 391 kameradan yaklaşık 500 saatlik görüntüyü inceleyen polis, 250 farklı muhitte 600 vatandaşın bilgisine başvurdu ve 8 bin 72 aracı plaka tanıma sistemi ile inceledi.
Ankara’nın Mamak ilçesi Tıp Fakültesi Caddesi’ndeki bir kuyumcuyu soyma girişiminde bulunan maskeli 2 kişi, dükkan sahibi Nurettin Güzel’i pompalı tüfekle vurarak öldürmüştü. Cinayetin ardından otomobille olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için Ankara Cumhuriyet Savcısı Alper Türközmen’in koordinesinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince geniş çaplı çalışma başlatıldı. Ekipler, kaçan şüphelileri yakalamak için olay günü ve olaydan 1 hafta öncesini kapsayan güvenlik kamerası kayıtlarını mercek altına aldı. Olayın gerçekleştiği yerdeki 391 kameradan yaklaşık 500 saatlik görüntü didik didik edildi. 250 farklı muhitte 600 vatandaşın bilgisine başvurulurken, 8 bin 72 araç plaka tanıma sistemi ile incelendi. Cinayet Büro polislerince yürütülen titiz çalışmalar neticesinde olay öncesi keşif yapan şüphelilerin Seyfettin B. ve Cüneyt E. olduğu belirlendi. Cinayet silahını ateşleyen Seyfettin B.’nin ailesini ve suç ortağı Cüneyt E.’yi alarak Ağrı’nın Patnos ilçesindeki kardeşinin yanına gittiği tespit edildi. Ankara’dan görevlendirilen özel ekip, Özel Harekat polislerinin de desteği ile belirlenen adrese operasyon düzenledi. Burada polis ekipleriyle çatışan Seyfettin B. yaralı olarak yakalanırken, Cüneyt E. kaçmayı başardı.

Tanınmamak için saç ve sakalını değiştirmiş
Firari şüphelinin izini takip eden ekipler, Patnos’ta kiraladığı otomobil ile Batman’ın Hasankeyf ilçesine kaçan Cüneyt E.’yi yanında ağabeyi ve yengesiyle yakaladı. Birçok suçtan kaydı olduğu belirlenen Cüneyt E.’nin sahte kimlik taşıdığı ve tanınmamak için saç ve sakal şeklini değiştirdiği öğrenildi. Olayla ilgili Seyfettin B. ve Cüneyt E. ile şüphelilere yardım eden 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilere yardım eden 7 kişi emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakılırken, cinayet zanlıları emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine sevk edilerek soruşturmayı yürütün Cumhuriyet Savcısı Türközmen’e ifade verecek.

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