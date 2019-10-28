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Maskeli motosikletlinin tehlikeli yolculuğu

YAŞAM HABERLERİ  | 28.10.2019 13:50 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, yüzünü maske ile kapatan motosiklet sürüsünün tehlikeli hareketleri, çevredekiler tarafından görüntülendi.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde, yüzünü maske ile kapatan motosiklet sürüsünün tehlikeli hareketleri, çevredekiler tarafından görüntülendi.

İnegöl ilçesi çevre yolunda, seyir halindeki motosiklet sürücüsünün yoğun trafikte

tehlikeli hareketleri araçlarında bulunanlar tarafından tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde, maske takan motosiklet sürücünün hızla giderken ayağını yere vurduğu, zaman zaman ayağa kalkmaya çalıştığı, el hareketleri yaparak yolda makas attığı görüldü.

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