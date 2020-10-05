Maskeli şahısların motosiklet üzerinden açtığı ateşle 1 kişi yaralandı

Adana’da yüzü maskeli motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğrayan şahıs yaralandı.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi Stadyum Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İsmail K. (30) motosikletli yüzü maskeli 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Tabanca ile 4 el ateş açan şüpheliler, İsmail K.’yı yaraladı. Ardından şüpheliler kaçarken, silah sesini duyan vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ayağından yaralanan İsmail K.’yı Çukurova Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, olay yerindeki boş kovanları toplayarak detaylı incelenmek üzere emniyete götürdü.

Polis, saldırıyı gerçekleştiren şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

