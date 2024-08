Maskeli saldırgan hakkında bilinmeyen gerçekler! Manifesto yayınlamış… O kişilere ‘aziz’ demiş ‘’Beni mizantropi motive etti’’

12 Ağustos Pazartesi akşamı Eskişehir’de 18 yaşındaki gencin yaptıkları ülkeye dehşeti yaşattı. Kafasında kask, belinde balta, yüzünde maske ve üzerinde hücum yeleğiyle bir parka gelen Arda Küçükyetim, hiç tanımadığı kişilere saldırmış, 5 kişiyi yaralamıştı. Yaralılardan 2 kişinin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Dehşete düşen o anları Küçükyetim kaskına yerleştirdiği küçük kamerayla kaydettiği ortaya çıkarken, Yoldan geçen bir polisin olayı fark etmesi sayesinde 18 yaşındaki saldırgan yakalanarak gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından emniyete sevk edilen Arda Küçükyetim, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

16 SAYFALIK MANİFESTO YAYIMLADI

18 yaşındaki Nazi sempatizanı Küçükyetim’in telegram kanalında saldırıdan önce 16 sayfalık bir manifesto yayımladığı ortaya çıktı. Manifestoda yer alan ifadelerden bazıları şöyle;

Pis Yahudi medyasının yalanlarına gelmeyin. Bu tamamen bir ‘lonewolf’ saldırıdır.

Eski planımda TKP binasına saldırmayı amaçlıyordum.

Beni insan nefreti mizantropi motive etti. Umarım bunlarla yeteri kadar böcek temizleyebilirim.

Ailemle aram hiç iyi olmadı.

Göçmen kayıt merkezine EYP yerleştir ve havaya uçur. Göçmen evlerini hedef al ve hepsini ortadan kaldır.

Saldırganın ayrıca Kürtlere hakaret ettiği bölümde ‘çocuk ve yaşlı demeden hepsi temizlenmelidir’ ifadeleri yer alıyor.

TARRAND VE BREİVİK’TEN ‘AZİZ’ OLARAK BAHSETTİ

Eskişehir’de hiç tanımadığı kimselere saldıran 18 yaşındaki Küçükyetim, ifadesinde yalnız olmadığını, saldırıyı Doğu Avrupalı biriyle birlikte planladığı söyledi.

Küçükyetim, Yeni Zelanda’da 2019 yılında bir camiye düzenlediği terör saldırısıyla 51 kişinin ölümüne neden olan Brenton Tarrand ve Norveç’te 2011 yılında gençlik kampını basıp 77 kişiyi öldüren Anders Behring Breivik için ‘aziz’ ifadesini kullandı.

‘‘ONLARI ‘ŞEYTANLAR’ OLARAK GÖRÜYORUM’’

Eskişehir’de bıçaklı saldırı düzenleyen 18 yaşındaki saldırgan Küçükyetim’in aylar önce yazdığı küçük notlarına Haber Report ulaştı:

‘Durumun her zamankinden daha da çıkmaza girdi. İntihar için atlayabileceğim yerlere gittim ama merdivenleri çıkıp yere bir göz atmak bile bana büyük bir korku verdi. Ailem beni hala bir üniversiteye gitmeye zorluyor. Bu arada üç buçuk ay önce 18 yaşıma girdim ve babamla gelecekte ne yapmak istediğimi konuştuğumda bana bağırıp ‘aptal’ diyor. Annem de farklı değil. Beni sadece her saniyesinde acı çekeceğim bir geleceğe zorluyor. Onları gerçekten insan olarak görmüyorum. Hayatımı daha katlanabilir kılmak için, ‘şeytanlar’ olarak görüyorum. Durumumun ne kadar ciddi olduğunu onlara bildirmek için bir psikiyatriste gitsem ne olur diye düşünüyorum. Bir diğer yanım bunun bir şeye yaramayacağını söylüyor. Çünkü beni umursamıyorlar. Belki psikiyatristler ilaç yazarsa, belki bir şekilde daha farklı davranırlar mı? Elbette ilaç sevmediğim için sadece kullanıyormuş gibi yaparım. Bunun dışında bir işte çalışmak istemediğim için ayrı eve çıkamam. Bu yüzden bu boktan boşlukta kalmış durumdayım. Her gün bu boktan evde öfke nöbetleri geçiriyorum. Kafamı vuruyorum ve kendimi kesiyorum. Sadece birinin beni bir pompalı tüfekle kafamdan vurmasını istiyorum.

‘‘KENDİMİ KAFAMDAN VURMAYI TERCİH EDERİM’’

Artık hiçbir şey yapamayacak kadar zihinsel olarak zayıfladığını yazan Küçükyetim, notuna şöyle devam etti:

‘‘Her gece bu parkta oturup ne zaman öleceğini düşüneceğim. Şu an bir fabrikada stajyerim az bir maaş veriyorlar. Tabi geleceğim bu para bir hiç. Bu arada her gün fabrikada alay konusu oluyorum, her gün zihinsel olarak daha da kötüleşiyorum. Bir daire kiralamak veya benzeri bir şey için bir yerde çalışmam gerektiğini biliyorum ama dediğim gibi zihinsel olarak çok zayıfım. İçinde bulunduğumuz bu mevcut sistemden nefret ettiğim için kendimi kafamdan vurmayı tercih ederim. Eskiden bir terapiste gitmiştim ama yaptığı tek şey aptalca tavsiyeler vermekti. Belki de sorunlarımı yanlış anlattım bilmiyorum. Bir şans daha vereceğim. Ama ailem beni yalnız bırakmıyor ve kendi kararlarımı almama izin vermiyor. Pes edip ‘evet’ diyene kadar her şeyi bana dayatıyorlar. Bu bazen onlara bağırmamla ve babamın beni tehdit etmesiyle sonuçlanıyor. Ben onlardan tüm benliğimle nefret ediyorum. Kulağa aptalca gelebilir ama bu noktada gerçekten pes ettim. Yaşamak için hiçbir şeyim yok. Ne de bir hedefim. Bu arada rüyamda hiç kendimi öldürmedim. Çoğunlukla silahlı çatışmada vuruldum. Son zamanlarda silahla ilgili rüyalar çok görüyorum.

ARDA KÜÇÜKYETİM KİMDİR?

2006 yılında Eskişehir’de dünyaya gelen Arda Küçükyetim anne ve babasından ziyade dede ve anneannesiyle daha samimi bir yaşam sürmüştür. Şimdiye kadar hiçbir sabıkası kaydı bulunmuyor. Ailesiyle sorunları var. Arkadaşları tarafından dışlanmış. İntihar etmeyi düşünenlerin üye olduğu bir formdan yardım almış.

‘Atatürk ve Saddam bu böcekleri iyi temizlemedi’ dediği Kürtlerden evlerine saldırı çağrısı yaptığı mültecilerden, LGBT’lerden ve Yahudilerden nefret ediyor. İnternetten aldığı hücum yeleği, bıçak, balta üzerine politik görüşüm dediği Nazi amblemlerini yapıştırdı. Klu klux klan harflerine ve gamalı haç işaretini bıçağının üzerine çizdi.

Saldırı sırasında üzerine ‘humanity is overrated’, ‘insanlık abartılıyor’ yazan tişört giymişti.