’Maskeli Şebnem’ için çadıra koştular

Alanya Hamdullah Emin Paşa (AHEP) Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olan Şebnem Köseoğlu, geçen sene eylül ayında yakalandığı lösemiye karşı savaşını sürdürürken, Alanyalılara kök hücre bağışı yapmaları konusunda çağrıda bulundu. Uygun ilik bulunması amacıyla başlatılan ve 3 gün sürecek olan kök hücre bağışı kampanyası ilçede çığ gibi büyüdü.

AHEP Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümü Öğretim Görevlisi Şebnem Köseoğlu, geçen yıl eylül ayında yakalandığı lösemiyi, gördüğü kemoterapi tedavisi ile ocak ayında atlattı. 2 hafta önce kan veren ve yeniden hastalığının nüksettiği anlaşılan Köseoğlu, lösemi ile olan savaşına yeniden başladı. Hastalıkla mücadele eden Köseoğlu, sosyal medyadan çağrı yaparak Alanyalıları kök hücre bağışında bulunmaya davet etti.

“Benim maskemden kurtulmam için yardımına ihtiyacım var”

Köseoğlu, sosyal medyadaki paylaşımında şunları söyledi:

”Merhaba Şebnem ben, son zamanda en bilinen adımla maskeli Şebnem şu anda lösemiyle savaşıyorum ve ilik nakli gerekmekte. Benim maskemden kurtulmam için yardımına ihtiyacım var. Yapman gereken tek şey Kızılay’a gidip 3 tüp kan vermek ve bir imza atmak. Yani toplamda 5 dakikada benim ve benim gibilerin hayatını kurtarabilirsin. Hadi bakalım desteklerini bekliyorum.”