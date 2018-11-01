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Maskeli soyguncu kasiyer kıza dehşeti yaşattı!

YAŞAM HABERLERİ  | 01.11.2018 16:53 | Son Güncelleme

İstanbul Maltepe’de el yapımı maske takarak girdiği 3 marketi soyan silahlı gaspçı yaklaşık 6 bin lira çaldı. Polis ekipleri tarafından yakalanan şahıs suç makinesi çıktı. Soygun anları ise kameralara yansıdı.

Maskeli soyguncu kasiyer kıza dehşeti yaşattı!

Olaylar, 14 Ağustos ve 14 Eylül tarihleri arasında Maltepe Esenkent Mahallesi Nadire Caddesi ve Penguen Sokak’taki marketlerde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre el yapımı maskeyle yüzünü, kapüşon ile başını kapatan silahlı gaspçı, kapanış saatlerinde marketlere girdi. Burada çalışanları silah doğrultarak etkisiz hale getiren gaspçı, kasalardan yaklaşık 6 bin lira alarak kayıplara karıştı. Soygun anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

PARALARI ALIP KAÇTI

Görüntülerde, gaspçı el yapımı maskeyle markete giriyor. Çalışanı silah doğrultarak etkisiz hale getiren gaspçı, poşete paraları doldurtuyor. Çalışan ise ellerini havaya kaldırıyor. Panikle kasayı açtığını görülüyor. Şahıs ardından kaçıyor. Başka bir görüntü de ise, gaspçı müşteriler varken içeriye giriyor. Şahsın silah doğrultmasıyla, müşteriler kaçarken çalışan ise ellerini ensesine koyarak eğiliyor. Paraları alan şahıs kaçıyor.

CİNSEL SALDIRIDAN KAYDI VARMIŞ

Olayın ardından güvenlik kamera görüntülerini inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri şahsın eşkalini belirledi. Yüzü ve başı kapalı olmasına rağmen gaspçının kimliğini tespit eden polis, cinsel saldırı suçu dahil 24 adet emniyette kaydı olan Uğur A.(29) olduğunu tespit etti. Yapılan çalışma sonucunda şahıs dün kıskıvrak yakalandı. Şubede işlemleri tamamlanan şahıs adliyeye sevk edildi.

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
takip edin bir ay sonra serbest...24 suç kaydı var ve serbestse,bir ay bile kalmaz içeride...
Buna birileri Kader Mahkumu diyor Alışın bunlara af çıkınca çok göreceğiz ALLAH, İnsanları yaralayan, öldüren, zehirleyen, malını çalan, dolandıran, gasp edenlerin VE onlara arka çıkanların BELASINI VERSİN. Kamu vicdanı ve suç mağdurları/müştekiler, af/ceza indirimine HAYIR diyor Ben Affetmiyorum AffaHayır AfveCezaİndirimineHayır Cana veya mala kast edilen-şahıslara yönelik suçlarda, mağdur onayı olmadan, hiçbir af ya da ceza indirimi istemiyoruz. AffaHayır Kişilere karşı işlenen suçları devlet affedemez! Böyle bir haksızlığa, adaletsizliğe imza atanları da; vicdanlar da tarihde affetmez
6000 lira için girilen risk rezalet 3 soygun yapacağına 3 gün dilen daha fazlasını kazanırdın.
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