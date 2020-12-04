HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Maskeli soyguncular PTT’yi işte böyle soydular

Maskeli soyguncular PTT’yi işte böyle soydular

04.12.2020 11:43 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da sabah saatlerinde maskeli ve silahlı iki soyguncunun PTT şubesinden 8 bin lira gasp edip kayıplara karıştığı anlar, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.Olay, sabah saat 09.15 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Emek Adnan Menderes Mahallesindeki çocuk parkı içerisinde bulunan PTT şubesinde meydana geldi.

Bursa’da sabah saatlerinde maskeli ve silahlı iki soyguncunun PTT şubesinden 8 bin lira gasp edip kayıplara karıştığı anlar, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Olay, sabah saat 09.15 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Emek Adnan Menderes Mahallesindeki çocuk parkı içerisinde bulunan PTT şubesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre maskeli ve silahlı iki kişi PTT şubesine girerek veznedara silah doğrultup kasadaki paraları istedi. Kasada bulunan 8 bin lirayı alan iki kişi daha sonra kaçarak kayıplara karıştı. PTT çalışanlarının korku dolu anlar yaşadığı soygun anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.
Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, içeride kimsenin olmamasını fırsat bilen siyah giyimli 2 kişi, ellerindeki silahları bankonun arkasındaki kişileri doğrultarak içeri girdi. Bankonun arkasındaki PTT çalışanlarına tabancaları doğrultan 2 kişi, kasadaki parayı aldıktan sonra koşarak gözden kayboldu.
Olayın hemen ardından çok sayıda polis ekibi PTT şubesine sevk edilirken, ekipler çevrede geniş çaplı güvenlik tedbiri aldı.
Kaçan iki soyguncuyu arama çalışması devam ediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Eve sığamayan hayatlar' 'Eve sığamayan hayatlar'
Yeni haber: Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaklarYeni haber: Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaklar
Varlık Fonu’na atanan Ahmet Burak Dağlıoğlu kimdir?Varlık Fonu’na atanan Ahmet Burak Dağlıoğlu kimdir?
1/

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan imzaladı: Çok sayıda ismin ataması yapıldı

Erdoğan imzaladı: Çok sayıda ismin ataması yapıldı

Operasyon haberi geldi: Gözaltına alınanlar arasında...

Operasyon haberi geldi: Gözaltına alınanlar arasında...

Sisi lakaplı Seyhan Soylu cezaevinde! O karara uymamıştı

Sisi lakaplı Seyhan Soylu cezaevinde! O karara uymamıştı

Pınar Altuğ'dan aldatma sorusuna sert yanıt: Sana ne ya da kime ne!

Pınar Altuğ'dan aldatma sorusuna sert yanıt: Sana ne ya da kime ne!

Gece vakti kabusu yaşadılar! Korkuyla dışarı fırladılar

Gece vakti kabusu yaşadılar! Korkuyla dışarı fırladılar

Kadir Topbaş Kovid-19 nedeniyle yoğun bakıma alındı

Kadir Topbaş Kovid-19 nedeniyle yoğun bakıma alındı

İlginizi Çekebilir

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

İçişleri Bakanlığı yayınladı! İşte koronavirüs kısıtlamalarıyla ilgili merak edilen soruların yanıtları

İçişleri Bakanlığı yayınladı! İşte koronavirüs kısıtlamalarıyla ilgili merak edilen soruların yanıtları

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Rus lider Putin emir verdi: Gelecek hafta başlıyor!

Rus lider Putin emir verdi: Gelecek hafta başlıyor!

Bir il için korkutan açıklama: Rakamlarımız hiç bu kadar yüksek olmamıştı

Bir il için korkutan açıklama: Rakamlarımız hiç bu kadar yüksek olmamıştı

Sosyal medyada 'Güneş sistemini tartıştıkları' video viral oldu! O gençler konuştu

Sosyal medyada 'Güneş sistemini tartıştıkları' video viral oldu! O gençler konuştu

Diğer Haberler

İstanbul'da sokağa çıkma yasağında eczaneler açık mı? 5-6 Aralık Cumartesi ve Pazar günü eczaneler açık olacak mı? İşte eczane çalışma saatleri

Yasakta eczaneler açık olacak mı?

Prof. Dr. Ateş Kara: Koronavirüs aşısı en erken 25-26 Aralık'ta yapılmaya başlanır

Dikkat çeken açıklama! Aşı testlerinde sorun çıkarsa ne olacak?

4 Aralık bugün marketler kaça kadar açık olacak? Hafta sonu marketler açık mı 5-6 Aralık? Bugün marketler kaçta kapanıyor? Hafta sonu market çalışma saatleri

Marketler kaçta kapanıyor? Hafta sonu açık olacak mı?

Dedesinin ceviz kırdığı taşın gök taşı olduğunu iddia etti

Dedesi ceviz kırıyordu ama... O taş bakın neymiş

Bakan Soylu duyurdu! Güvenlik duvarı bugün tamamlandı

Bakan Soylu duyurdu! Bugün tamamlandı

Kahreden olay! Düğün için gün sayan genç kız hayatını kaybetti

Kahreden olay! Düğün için gün sayan genç kız hayatını kaybetti

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.