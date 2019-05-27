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Maskeli soyguncuyu gece bekçileri yakaladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2019 09:57 | Son Güncelleme

Denizli'de, bir iş hanındaki kuyumcuyu soyan maskeli zanlı, 2 gece bekçisi tarafından kovalamaca sonucu yakalandı - Polis, zanlının kaçarken düşürdüğü 40 parça altını yolda buldu

DENİZLİ (AA) - Denizli'de kuyumcu dükkanını soyan maskeli şüpheli, gece bekçileri tarafından yakalandı.

Alınan bilgiye göre, sabaha karşı, Saraylar Mahallesi'ndeki bir iş hanından alarm sesini duyan 2 gece bekçisi, söz konusu adrese gitti.

Kuyumcunun cam kapısının kırıldığını, yüzü maskeli bir kişinin kaçtığını fark eden gece bekçileri, şüphelinin peşine düştü.

Yaya olarak kaçan zanlı, kovalamaca sonucu yakalandı.

Zanlı Abbas T'nin (29) üzerinden kolye, küpe ve yüzükten oluşan 33 parça ziynet eşyası çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, zanlının kaçarken düşürdüğü 40 parça altını da yolda buldu.

İş yeri sahibi Nazım Bağcı, polislerden bilgi aldı.

Gözaltına alınan Abbas T, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

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