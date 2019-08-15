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Maskeli ve silahlı soyguncular çaldıkları mallarla kayıplara karıştı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.08.2019 17:48 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Kocaali ilçesinde bir kuyumcuda meydana gelen silahlı soygunda soyguncular 15 adet bileziği çalarak kayıplara karıştı.Olay, sabah 10.00 sularında Kocaali ilçe merkezinde meydana geldi.

Maskeli ve silahlı soyguncular çaldıkları mallarla kayıplara karıştı

Sakarya’nın Kocaali ilçesinde bir kuyumcuda meydana gelen silahlı soygunda soyguncular 15 adet bileziği çalarak kayıplara karıştı.
Olay, sabah 10.00 sularında Kocaali ilçe merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre kuyumcu dükkanına giren kar maskeli ve silahlı iki soyguncu dükkan sahibi E.S.’ye silah doğrultarak vitrinde sergilenen bilezikleri istedi. Dükkan sahibi E.S. karşılaştığı olayın şokuyla soygunculara vitrinde sergilenen 15 adet bileziği verdi. Kar maskeli ve silahlı soyguncular çaldıkları 15 adet bilezikle olay yerinden uzaklaşarak kayıplara karıştı. Olayın şokunu atlatan dükkan sahibi durumu hemen polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri yaptıkları ilk incelemelerin ardından olay ile ilgili inceleme başlattı.

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