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  4. 'Maskeni tak' diye uyarı yaptı! Ameliyata alındı

'Maskeni tak' diye uyarı yaptı! Ameliyata alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2020 14:36 | Son Güncelleme

İstanbul Fatih'te bulunan İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde bir kişi, maskesini doğru şekilde takması gerektiğini söyleyen sağlık çalışanını darp etti. Gözünden yaralanan sağlık çalışanının ameliyata alındığı öğrenildi.

'Maskeni tak' diye uyarı yaptı! Ameliyata alındı

Olay sabah saatlerinde İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde meydana geldi. Sağlık çalışanı, maskesini doğru şekilde takmayan bir kişiye uyarıda bulundu. İddiaya göre, uyarıya sinirlenen kişi ile sağlık görevlisi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine maske uyarısında bulunulan kişi, hasta bakıcı olduğu öğrenilen sağlık çalışanını darp etti.

POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ

İhbar üzerine olay yerine polis sevk edildi. Şüpheli Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından polis merkezine götürüldü.

AMELİYATA ALINDI

Gözünden yaralanan sağlık çalışanının ameliyata alındığı öğrenildi.

Kaynak: DHA


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