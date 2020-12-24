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  4. Maskenin koronavirüsten yüzde 99.9 oranında koruduğu kanıtlandı

Maskenin koronavirüsten yüzde 99.9 oranında koruduğu kanıtlandı

24.12.2020 10:57 | Son Güncelleme:
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Maskenin koronavirüsten yüzde 99.9 oranında koruduğu kanıtlandı

Bilim insanları maske takmanın koronavirüse karşı etkisini ortaya koyan bir araştırmaya imza attı.

İskoçya’nın başkenti Edinburgh’da yapılan bir araştırma yüz maskesi takmanın koronavirüs salgınını çok ciddi oranda durdurduğunu ortaya çıkardı.

Royal Society Open Science isimli dergide yayınlanan araştırma Edinburgh Üniversitesi’nde gerçekleşti. Mühendislik fakültesinde gerçekleşen ve akışkan dinamiği alanında uzman bilim insanlarının yürüttüğü araştırmada maske takmanın koronavirüse sebep olan ve konuşurken ya da öksürüldüğünde ortaya çıkan damlacıkları yüzde 99.9 oranında azalttığını ortaya çıkardı.

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Laboratuvar ortamında gerçek insanlar üzerinde yapılan araştırmayı yürüten bilim insanı Ignazio Maria Viola, “Yüz maskelerinin potansiyel olarak virüs yayan damlacıkları dramatik bir şekilde azalttığına şüphe yok” dedi.

Bilim insanları, “Denemelerimizde maske olmadan öksüren bir adamdan 2 metre uzakta duran bir kadın, maske takan ama sadece 50 santimetre uzaklıkta olan bir adamdan yaklaşık 10.000 kat daha çok damlacığa maruz kalıyor. Bu çalışma SARS-CoV-2’nin bulaşmasındaki ana unsur olan 170 mikrondan büyük damlacıkları merkeze aldı” ifadesini kullandı.

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