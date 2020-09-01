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Maskeniz virüslere ne kadar dayanıklı? Bilim insanları tek tek inceledi

YAŞAM HABERLERİ  | 01.09.2020 15:15 | Son Güncelleme

Uzmanlar, 'koronavirüsten korunmak için en önemli yol maske takmak' açıklamasında bulunuyor. Mikroorganizmaların yayılmasını en aza indirmeye yardımcı olan maskeler gerçekten ne kadar koruma sağlıyor?

Maskeniz virüslere ne kadar dayanıklı? Bilim insanları tek tek inceledi

Manchester Metropolitan Üniversitesi'nde emeritus tıbbi mikrobiyoloji profesörü olan Val Edwards-Jones, maskeler üzerine bir araştırma gerçekleştirdi. Deneyde birden farklı maske test edildi. Profesör, her bir maskeyi yüzüne taktı ve o esnada öksürük ya da hapşırık yoluyla küçük damlacıkları petri kabına bıraktı. İşte çarpıcı deneyin sonuçları.

Tıbbi mikrobiyoloji profesörü Val Edwards-Jones, maske testi için yüzünde maske takılıyken petri kaplarına öksürük veya hapşırık yoluyla damlacık bıraktı. Bu kaplar 48 saat boyunca inkübe edildi ve koloni sayıları sayıldı. Profesör test sonucu, bazı maskelerin havaya karışan damlacıkları tamamen engellediğini, bazı maskelerin ise yüzde 80'inin damlacıkları havaya karıştırdığını ortaya koydu. Peki, en etkili olan maske hangisiydi?

NEFES ALABİLEN KUMAŞTAN ÜRETİLEN MASKE

Nefes alabilen dokuma kumaşı spor ayakkabılarda kullanılan kumaşlara benzetiliyor. Yıkamak için önerilen sıcaklık ise 60 derece.

Koloni sayısı: 28

Damlacıkları engelleme yüzdesi: 57

İSVİÇRE ÜRETİMİ VİROBLOC MASKE

Koronavirüse karşı koruma etkisinin son derece yüksek olduğu test edilmiştir.

Koloni sayısı: 1

Damlacıkları engelleme yüzdesi: 98

KN95 MASKESİ

Yüzünüzün kıvrımlarına uyacak şekilde tasarlanan bu solunum maskesinde beş kat kumaş bulunur.

Koloni sayısı: 0

Damlacıkları engelleme yüzdesi: 100

YENİDEN KULLANILABİLİR BEZ MASKE

Yıkanabilir bez maskelerin elde yıkanması tavsiye ediliyor. Bir de çok uzun ömürlü olmadıklarının altını çizmek gerekiyor.

Koloni sayısı: 2

Damlacıkları engelleme yüzdesi: 97

VALFLİ DAYANIKLI NEOPREN SOLUNUM MASKESİ

Dayanıklılığı ne yazık ki düşük. Çünkü mikroplar valf deliğinden dışarı atılıyor.

Koloni sayısı: 30

Damlacıkları engelleme yüzdesi: 54

TEK KULLANIMLIK MASKE

Bu 3 katlı tek kullanımlık maskeler ıslandığında hızlı bir şekilde yenisiyle değiştirilmeli. Islanan tek kullanımlık maskelerin koruma etkisi azalır.

Koloni sayısı: 10

Damlacıkları engelleme yüzdesi: 85

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