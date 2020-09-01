Maskeniz virüslere ne kadar dayanıklı? Bilim insanları tek tek inceledi

Manchester Metropolitan Üniversitesi'nde emeritus tıbbi mikrobiyoloji profesörü olan Val Edwards-Jones, maskeler üzerine bir araştırma gerçekleştirdi. Deneyde birden farklı maske test edildi. Profesör, her bir maskeyi yüzüne taktı ve o esnada öksürük ya da hapşırık yoluyla küçük damlacıkları petri kabına bıraktı. İşte çarpıcı deneyin sonuçları.

Tıbbi mikrobiyoloji profesörü Val Edwards-Jones, maske testi için yüzünde maske takılıyken petri kaplarına öksürük veya hapşırık yoluyla damlacık bıraktı. Bu kaplar 48 saat boyunca inkübe edildi ve koloni sayıları sayıldı. Profesör test sonucu, bazı maskelerin havaya karışan damlacıkları tamamen engellediğini, bazı maskelerin ise yüzde 80'inin damlacıkları havaya karıştırdığını ortaya koydu. Peki, en etkili olan maske hangisiydi?

NEFES ALABİLEN KUMAŞTAN ÜRETİLEN MASKE

Nefes alabilen dokuma kumaşı spor ayakkabılarda kullanılan kumaşlara benzetiliyor. Yıkamak için önerilen sıcaklık ise 60 derece.

Koloni sayısı: 28

Damlacıkları engelleme yüzdesi: 57

İSVİÇRE ÜRETİMİ VİROBLOC MASKE

Koronavirüse karşı koruma etkisinin son derece yüksek olduğu test edilmiştir.