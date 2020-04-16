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Maskesi olmayan bu ilçeye giremiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2020 14:32 | Son Güncelleme

Bursa’nın Mudanya ilçesine girişlerde oluşturulan kontrol noktalarında, sağlık görevlileri tarafından vatandaşın tek tek ateşi ölçüyor. Maskesi olmayanlara ise polis ekipleri maske hediye ediyor.

Mudanya ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan uygulamalar sıklaştırıldı. Uygulama noktalarında tek tek durdurulan araçlardaki vatandaşların ateşleri sağlık görevlileri tarafından ölçülürken, maskesi olmayanlara ise maske hediye ediliyor. Uzun kuyrukların oluştuğu kontrol noktalarında vatandaşlar mecbur kalmadıkça sokağa çıkmamaları hususunda ikaz ediliyor. Ateşi yüksek çıkan vatandaşlar sağlık görevlileri eşliğinde hastaneye yönlendiriliyor. Günde 500 adet maskenin dağıtıldığı ifade edildi.

Kontrol noktalarında ayrıca araç ve sürücülerin belgelerinin de kontrolü sağlanıyor.

(İHA)

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Bursa Mudanya

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