HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Maskesi olmayan kadın peçeteyi maske yapıp otobüse binmeye çalıştı!

Maskesi olmayan kadın peçeteyi maske yapıp otobüse binmeye çalıştı!

YAŞAM HABERLERİ  | 28.09.2020 10:01 | Son Güncelleme

İstanbul'da otobüse maskesiz binmek isteyen bir kadın yolcu, otobüs şoföründen izin almayı başaramayınca ilginç bir yönteme başvurdu. Maskesi olmayan yolcu, elindeki peçeteyle ağzını kapatarak yolculuk yapmak istedi. Bu şekilde de izin alamayınca otobüsteki yolculardan biri kadına maske verdi. O anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Olay, 17 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da yaşandı. 41 ST Seyrantepe-Topkapı hattında sefer yapan İETT otobüsüne maskesiz binen kadın yolcu, otobüs şoförü tarafından uyarıldı. Çantasında maske arayan kadın, bulamadığını ifade ederek otobüsün içinde ilerlemeye çalıştı ancak otobüs şoförü buna izin vermedi. O anlar otobüsün güvenlik kameralarına yansıdı.

Aracını durduran şoför, kadın yolcuyu araçtan indirmek istedi. Bunun üzerine genç kadın, çantasından çıkardığı peçete ile burnunu kapatarak maske yapmaya çalıştıysa da şoför kabul etmedi. Araçtan inmeyen kadının yardımına otobüsteki diğer yolcular yetişti. Başka bir yolcu tarafından maske verilen kadın yolcu, arkaya doğru ilerleyerek yolculuğuna devam etti.

peceteyi-maske-yapmak-istedi-sofor-kabul-etmedi_3169_dhaphoto2

peceteyi-maske-yapmak-istedi-sofor-kabul-etmedi_3169_dhaphoto1

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
O ilçenin nüfusu 35 ili geçti! Gelen dönmüyor O ilçenin nüfusu 35 ili geçti! Gelen dönmüyor
Feci anlar! Kamyon çarpınca taklalar attıFeci anlar! Kamyon çarpınca taklalar attı
Polisle tartıştığı için gündeme gelen İhsan Barutçu kimdir?Polisle tartıştığı için gündeme gelen İhsan Barutçu kimdir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Ermenistan işgalindeki Karabağ'ın sözde liderinden çarpıcı iddia
Ermenistan işgalindeki Karabağ'ın sözde liderinden çarpıcı iddia
Yorulmuşuz sanırım ilk gün
Yorulmuşuz sanırım ilk gün
Ermenistan'dan skandal Türkiye çağrısı!
Ermenistan'dan skandal Türkiye çağrısı!
Azerbaycan harekatın bilançosunu açıkladı
Azerbaycan harekatın bilançosunu açıkladı
Galatasaray az kalsın hükmen mağlup oluyordu!
Galatasaray az kalsın hükmen mağlup oluyordu!
Trump'tan Dağlık Karabağ açıklaması
Trump'tan Dağlık Karabağ açıklaması
İlginizi Çekebilir
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Öğretmenlere 60 bin atama mı yapılacak?
Öğretmenlere 60 bin atama mı yapılacak?
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
İşte MasterChef şekerpare tarifi!
İşte MasterChef şekerpare tarifi!
Safer ayı okunacak dualar ve ibadetleri nelerdir?
Safer ayı okunacak dualar ve ibadetleri nelerdir?
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kamyonun çarptığı ATV sürücüsünün ölümden döndüğü anlar kamerada
Feci anlar! Kamyon çarpınca taklalar attı
Taksim Meydanı'nda çıplak kadın şoku! Gören telefona sarıldı
Taksim Meydanı'nda çıplak kadın şoku!
Sultangazi'de dönerci dükkanının açılışında izdiham
Akılalmaz görüntü! Polis müdahale ederek dağıttı
Esmaü'l Hüsna Allah'ın 99 ismi nedir? Allah'ın isimleri ve anlamları
Esmaü'l Hüsna, Allah'ın 99 ismi nedir?
Ümraniye’de şaşırtan görüntü! Hacerü’l esved taşından reklam tabelası tepki çekti
Şaşırtan görüntü! Reklam tabelasını gören bir daha baktı
'Binayı patlatacağım' dedi, ekipleri alarma geçirdi
'Binayı patlatacağım' dedi, ekipleri alarma geçirdi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.