Maskesini taktı, inceledi ve çaldı

Bursa’da müşterilerin olmadığını fark eden zanlı, maskesini takıp, kafenin yanındaki bisikleti evvela inceledi, sonra çaldı.

Olay, Yıldırım Millet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, korona virüs sebebiyle kafe sahibi Emin S. (22) malzemelerini erken topladı. Kafeyi kapattıktan sonra bıraktığı bisikletini bulamayan Emin S., durumu polislere bildirdi. Bunun üzerine güvenlik kameraları incelemeye alındı. Güvenlik kamerası görüntülerinde bir hırsızlık şüphelisinin maskesini takarak, bisikleti ve kafeyi önce incelediği, ardından da etrafı kontrol ettikten sonra bisikleti alıp gittiği görüldü.

Kafede inceleme yapan polis, güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak şüphelinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

