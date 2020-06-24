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Maskesiz dolaşan kadını uyaran polisin zor anları...

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2020 14:06 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da maskesiz dolaşan kadının kendisini uyaran polise verdiği tepki şaşırttı. Sosyal medyada da ilgi gören görüntüdeki kadının akli dengesinin yerinde olmadığı belirlenirken, cezai işlem uygulanmadı.

Koronavirüs salgını ile mücadele devam ederken Bilim Kurulu'nun önerisiyle birçok ilde valilikler, maske takma zorunluluğu getirdi. Maskesiz sokağa çıkanlara yönelik 900 lira idari para cezası uygulanan kentlerden Şanlıurfa'nın Akabe Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde polis ekipleri uygulama noktasında ismi öğrenilmeyen bir kadını maske takması konusunda uyardı. Uyarı sonrası kadın ise anlamsızca ve zaman zaman hakaret ederek konuşmasıyla polise zor anlar yaşattı. Polis memuru, gördüğü tepki karşısında şaşırırken, yapılan araştırmada akli dengesinin yerinde olmadığı belirlenen kadına cezai işlem uygulanmadı. Daha sonra polis memurları, maske vererek kadını evine gönderdi.

(DHA)

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