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Maskesiz gezen kadından polise, “Artistliğiniz kime” tepkisi

12.12.2020 12:13 | Son Güncelleme:
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Maskesiz gezen kadından polise, “Artistliğiniz kime” tepkisi

Kahramanmaraş’ta maske denetimi yapan polis ekipleri, maskesiz gezen bir kadını durdurup kimlik istedi.

Kahramanmaraş’ta maske denetimi yapan polis ekipleri, maskesiz gezen bir kadını durdurup kimlik istedi. Kimlik vermek istemeyen kadın polis ekiplerine, “Vermiyorum kardeşim gel de al” dedi.
Olay, Dulkadiroğlu ilçesi Trabzon Bulvarı’nda yaşandı. Korona virüs tedbirleri kapsamında maske denetimi yapan polis ekipleri, maskesiz gezen bir kadını durdurup kimlik istedi. Polis ekiplerine kimlik vermek istemeyen kadın yoluna deva edip kimlik vermeyeceğini söyledi.
O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Kimlik vermeyeceğini söyleyen kadına çevredeki başka bir kadın tepki göstererek, ‘bizde maskemizi çıkaralım o zaman, bizimki can değil mi’ diye yanıt verdi. Bir müddet tartışma sonrası maskesiz gezinen kadın, kadın polis memuru eşliğinde karakola götürüldü. Kadına maske takmadığı için 900 lira cezai işlem tatbik edilirken, görevli polis memuruna mukavemetten adli işlem başlatıldı.

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