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Maskesiz gezen kadından polise skandal sözler

12.12.2020 12:28 | Son Güncelleme:
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Maskesiz gezen kadından polise skandal sözler

Kahramanmaraş’ta maske denetimi yapan polis ekipleri, maskesiz gezen bir kadını durdurup kimlik istedi. Kimlik vermek istemeyen kadın polis ekiplerine, "Vermiyorum kardeşim gel de al" dedi.

Olay, Dulkadiroğlu ilçesi Trabzon Bulvarı’nda yaşandı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında maske denetimi yapan polis ekipleri, maskesiz gezen bir kadını durdurup kimlik istedi. Polis ekiplerine kimlik vermek istemeyen kadın yoluna devam edip kimlik vermeyeceğini söyledi. Maskesiz kadının polise söylediği "Vermiyorum kardeşim gel de al. Artistliğiniz kime. Siz neyinize güveniyorsunuz, hayırdır ya siz kimsiniz" sözleri çevredekilerden de tepki gördü.

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O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Kimlik vermeyeceğini söyleyen kadına çevredeki başka bir kadın tepki göstererek, ‘biz de maskemizi çıkaralım o zaman, bizimki can değil mi?’ diye yanıt verdi. Bir müddet tartışma sonrası maskesiz gezinen kadın, kadın polis memuru eşliğinde karakola götürüldü. Kadına maske takmadığı için 900 lira cezai işlem uygulanırken, görevli polis memuruna mukavemetten adli işlem başlatıldı.

(İHA)

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