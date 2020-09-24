HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Maskesiz görüntülendi, ceza yazılmasını kabullendi

Maskesiz görüntülendi, ceza yazılmasını kabullendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2020 16:08 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’da korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında polis ve jandarma tarafından yapılan maske ve sosyal mesafe denetimlerinin daha fazla yapılmasını isteyen vatandaşlar, denetimlerde yazılan cezaların ise yerinde olduğunu belirttiler.

Afyonkarahisar’da korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında polis ve jandarma tarafından yapılan maske ve sosyal mesafe denetimlerinin daha fazla yapılmasını isteyen vatandaşlar, denetimlerde yazılan cezaların ise yerinde olduğunu belirttiler. Maskesi çenesinin altında sokakta gezen bir genç ise maskesini takmama hatasını kabullenerek ceza yazılması gerektiğini savundu.
Yurt geneli ile birlikte Afyonkarahisar’da da korona virüs vakaları tırmanışa geçince polis ve jandarma ekipleri vaka sayılarının önüne geçebilmek adına denetimleri sıklaştırdı. Ekipler günlük olarak şehrin işlek cadde ve sokaklarında maske ve sosyal mesafe denetimi yaparak vatandaşları uyarırken, uymayanlar hakkında ise cezai işlem uygulayarak para cezası kesiyor. Kentte son iki günde polis tarafından maske takmayan 24 kişiye yaklaşık 22 bin TL para cezası kesildi.
Kentte yaşayan vatandaşlar ise denetimlerin yerinde olduğunu ve daha fazla yapılması gerektiğini savundu. Vatandaşlar bazılarının yasağa rağmen maske takmadıklarını ya da maskelerin çenelerinin altında olduğunu savunarak, bu şekilde hem kendi hayatlarını hem de başkalarının hayatlarını riske attıklarını savundu.

“Uymuyorum ama cezadan yanayım”
İhlas Haber Ajansı (İHA) ekibinin yaptığı sokak röportajında maskesi çenesinin altında görüntülenen ve ismini vermek istemeyen bir genç ise maske takmadığı için hatalı olduğunu kabullenerek, maskesiz kişilere karşı uygulanan cezanın ise doğru olduğunu dile getirdi. Kendisine de maskesini doğru takmadığı için ceza yazılmasına “Yapacak bir şey yok, uymuyorum ama cezadan yanayım. Herkesin sağlığı için yazılmalı. Ama mesafe de deniliyor buna da kimse uymuyor” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aracınız için periodik bakım neden önemlidir? Aracınız için periodik bakım neden önemlidir?
Vali Yerlikaya, koronavirüs denetimlerinin bilançosunu açıkladıVali Yerlikaya, koronavirüs denetimlerinin bilançosunu açıkladı
2020 umre tarihleri açıklandı! 2020 umre tarihleri açıklandı!
En Çok Okunan Haberler
Öpüşme itirafı! En iyi öpüşen...
Öpüşme itirafı! En iyi öpüşen...
Bikini değiştirirken olanlar olmuştu! Bakın ne dedi
Bikini değiştirirken olanlar olmuştu! Bakın ne dedi
Artık gülüp ağlayamıyor: Cem Yılmaz da beni güldüremedi
Artık gülüp ağlayamıyor: Cem Yılmaz da beni güldüremedi
Türkiye'nin gündemine oturmuştu! Cinayeti böyle anlattı
Türkiye'nin gündemine oturmuştu! Cinayeti böyle anlattı
Şişli'deki hırsızlık kamerada!
Şişli'deki hırsızlık kamerada!
Korkutan bilanço! Hasta sayısı yüzde 100 arttı
Korkutan bilanço! Hasta sayısı yüzde 100 arttı
İlginizi Çekebilir
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
Soylu: Cübbeli Ahmet Hoca 1-2 gün içerisinde bildiklerini anlatacak
Soylu: Cübbeli Ahmet Hoca 1-2 gün içerisinde bildiklerini anlatacak
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Ersin Düzen TRT'den ne kadar maaş alıyor? Flaş iddia
Ersin Düzen TRT'den ne kadar maaş alıyor? Flaş iddia
Dinlenmek için oturdukları parkta kabusa uyandılar!
Dinlenmek için oturdukları parkta kabusa uyandılar!
Diğer Haberler
İstanbul'da korkutan görüntü! Sazlıdere Barajı kurudu
İstanbul'da korkutan görüntü!
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, koronavirüs denetimlerinin bilançosunu açıkladı
Vali Yerlikaya, koronavirüs denetimlerinin bilançosunu açıkladı
Çin'de geliştirilen korona aşısıyla ilgili yeni gelişme: Faz 3 gönüllü aşılamalarında ikinci merkez Kocaeli oldu
İlki geçen hafta yapılmıştı! Korona aşısında yeni gelişme
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi
Niğde'de kalem şeklindeki suikast silahı ele geçirildi
Operasyonda ele geçirildi: Kalem şeklinde suikast silahı
Kelebek hastası 27 yaşındaki Semra hayatında ilk kez et yedi
27 yaşındaki Semra hayatında ilk kez et yedi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.