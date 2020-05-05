Maskesiz markete girmesine izin vermediği için öldürüldü!

ABD'de bir aile, kızlarının maske takmadan markete girmesine izin vermeyen güvenlik görevlisini öldürmekle suçlanıyor.

BBC'nin haberine göre, olay, geçen cuma ABD'nin Michigan eyaletinin Flint kentinde meydana geldi.

Sharmel Teague isimli kadının kızına, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri çerçevesinde Family Dollar adlı markete maskesiz giremeyeceğini söyleyen 43 yaşındaki güvenlik görevlisi Calvin Munerlyn, kadının eşi ve oğlu tarafından saldırıya uğradı. Başından vurulan Munerlyn hayatını kaybetti.

Anne Teague gözaltına alınırken, diğer iki zanlının arandığı, üçünün de birinci derecede planlı cinayetle suçlandığı belirtildi.

Kovid-19 salgınının ABD'de en etkili olduğu eyaletlerden biri olan Michigan'da 4 bin 135 kişi yeni tip koronavirüsten öldü. Eyalette vaka sayısı da 43 bin 950.

