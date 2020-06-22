HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Maskesiz sokağa çıkma yasağının olduğu iller hangileri, ihlalin cezası ne kadar?

Maskesiz sokağa çıkma yasağının olduğu iller hangileri, ihlalin cezası ne kadar?

22.06.2020 01:08 | Son Güncelleme

Türkiye'de koronavirüs salgını önlemleri kapsamında birçok ilde sokağa çıkarken maske takma zorunluğu uygulaması başladı. Yasağa uymayanlara Pazartesi gününden itibaren 900 TL para cezası kesilecek.

Maskesiz sokağa çıkma yasağının olduğu iller hangileri, ihlalin cezası ne kadar?

Türkiye'de koronavirüs salgını önlemleri kapsamında birçok ilde sokağa çıkarken maske takma zorunluğu uygulaması başladı.

İçişleri Bakanlığı'nın geçen hafta içinde 81 il valiliğine gönderdiği talimatta maske takma kuralını ihlal edenlere 900 lira para cezasının kesilmesi öngörülüyor.

Bakanlık, maske takılması kuralıyla ilgili üç gün boyunca uymayanların uyarılması ve bilgilendirilmesini istemişti.

Bakanlık talimatıyla bu sürenin dolmasıyla birlikte 22 Haziran'dan itibaren maske takma zorunluluğuna uymayanlara ceza kesilmesi bekleniyor.

Talimatta, salgınının halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına kişiler arası mesafe ve kişisel temizlik kurallarına uymanın yanı sıra maske kullanımının da son derece önemli olduğu belirtildi.

Hangi illerde maske takmak zorunlu?

Valilik ve Sağlık Bakanlığı açıklamalarıyla, 50'den fazla ilde sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı.

Bu iller şöyle sıralanıyor:

Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bilecik, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Iğdır, Isparta, İstanbul, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Tunceli, Uşak, Yalova, Zonguldak.

Koronavirüs

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERBabasının asıl adını açıkladı!Babasının asıl adını açıkladı!
21 Haziran 2020 Süper Piyango çekiliş sonuçları sorgula21 Haziran 2020 Süper Piyango çekiliş sonuçları sorgula
Survivor Anlat Bakalım'da Barış'la eşleşen kişi kim, hayatı?Survivor Anlat Bakalım'da Barış'la eşleşen kişi kim, hayatı?

En Çok Okunan Haberler

Gerilim tırmanıyor! Tehdide çok sert yanıt: Savaş ilanı...

Gerilim tırmanıyor! Tehdide çok sert yanıt: Savaş ilanı...

Kick boks sporcusu, 3 kişiyi 30 saniyede yere serdi

Kick boks sporcusu, 3 kişiyi 30 saniyede yere serdi

Dolandırıcıların gönderdiği mesaj hayatını değiştirdi! İşinin patronu oldu

Dolandırıcıların gönderdiği mesaj hayatını değiştirdi! İşinin patronu oldu

Galatasaray'a ağır darbe!

Galatasaray'a ağır darbe!

İşte Türkiye'nin koronavirüs tablosunda son durum

İşte Türkiye'nin koronavirüs tablosunda son durum

Diyarbakır karıştı! Yaralılar ve çok sayıda gözaltı var

Diyarbakır karıştı! Yaralılar ve çok sayıda gözaltı var

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

'Hayvan otlatma' kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

'Hayvan otlatma' kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Vali Karaloğlu açıkladı: İşte Diyarbakır'da son durum

Vali Karaloğlu açıkladı: İşte Diyarbakır'da son durum

Acı haber! 1 asker şehit: Baba ocağına ateş düştü

Acı haber! 1 asker şehit: Baba ocağına ateş düştü

Diğer Haberler
Udumbara çiçeği nedir? Udumbara çiçeği efsanesi nedir?

Udumbara çiçeği nedir? Udumbara çiçeği efsanesi nedir?

İçişleri Bakanı Soylu Bursa'daki sel felaketinin olduğu bölgedeki son durumu açıkladı

Bakan Soylu felaket bölgesinde son durumu aktardı

Son dakika: Ağrı’da 3,5 şiddetinde deprem

Ağrı’da 3,5 şiddetinde deprem

Hastane bahçesini kan gölüne çevirdiler! Ölü ve yaralılar var

Hastane bahçesini kan gölüne çevirdiler

21 Haziran 2020 Süper Piyango çekiliş sonuçları sorgula

21 Haziran 2020 Süper Piyango çekiliş sonuçları sorgula

Dr. Serdar Savaş ile Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan birbirine girdi! Hakaretler havada uçuştu

Canlı yayın çok fena karıştı! Hakaretler havada uçuştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.