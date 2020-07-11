Maskesiz sokağa çıkmanın yasaklandığı iller hangileri, ihlalin cezası ne kadar?

Türkiye'de koronavirüs salgını önlemleri kapsamında birçok ilde sokağa çıkarken maske takmak zorunlu. Bu illere son olarak İzmir de eklendi.

İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği talimatta maske takma kuralını ihlal edenlere 900 lira para cezasının kesilmesi öngörülüyor.

Bakanlık, maske takılması kuralıyla ilgili üç gün boyunca uymayanların uyarılması ve bilgilendirilmesini istemişti.

Bakanlık talimatıyla bu sürenin dolmasıyla birlikte 22 Haziran'dan itibaren maske takma zorunluluğuna uymayanlara ceza kesiliyor.

Talimatta, salgınının halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına kişiler arası mesafe ve kişisel temizlik kurallarına uymanın yanı sıra maske kullanımının da son derece önemli olduğu belirtildi.

Hangi illerde maske takmak zorunlu?

Valilik ve Sağlık Bakanlığı açıklamalarıyla, maskesiz çıkmanın yasaklandığı iller şöyle:

Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bilecik, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Uşak, Yalova, Yozgat, Zonguldak.