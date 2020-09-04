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Maskesiz yolcudan tehlikeli, bir o kadar da güldüren eylem

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2020 12:36 | Son Güncelleme

Antalya’da halk otobüsüne maskesiz binmeye çalışan bir yolcu, ilginç bir eyleme imza attı.

Antalya’da halk otobüsüne maskesiz binmeye çalışan bir yolcu, ilginç bir eyleme imza attı. Şoför tarafından içeriye alınmayan yolcu, seyir halindeki otobüsün önüne geçti, sileceklerini tutarak araçla birlikte ilerledi.
Olay, bugün sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesine bağlı Yeşildere Mahallesi Aşık Veysel Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, halk otobüsüne maskesiz binmeye çalışan bir yolcu ile şoför arasında sözlü tartışma yaşandı. Şoför, yolcuyu otobüse almazken, yolcu da bu duruma tepki göstererek ilginç bir eyleme imza attı. Seyir haline geçen otobüsün önüne geçen yolcu, sırtını araca yasladı, sileceklerden tutup araçla birlikte hareket etmeye başladı. Otobüsün hızlanmasının ardından korkan yolcu, sileceği kırarak aracın önünden çekildi.
Tüm bu anlar çevredeki başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, izleyenleri güldürdü.

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