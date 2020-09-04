HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Maskesiz yolcuyu içeriye almayan şoför: “Kene gibi yapıştı”

Maskesiz yolcuyu içeriye almayan şoför: “Kene gibi yapıştı”

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2020 15:59 | Son Güncelleme

Antalya’da maskesiz otobüse binmek isteyen yolcuyu, araç içerisine almayan şoför Hasan Ayyıldız (47), o anları anlattı.

Antalya’da maskesiz otobüse binmek isteyen yolcuyu, araç içerisine almayan şoför Hasan Ayyıldız (47), o anları anlattı. Olay anında kırmızı ışıkta olduğunu belirten Ayyıldız, “Kene gibi yapıştı, bırakmadı. İçeri alsaydım daha başka şeyler başıma gelebilirdi” dedi.
Olay, bugün sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesine bağlı Yeşildere Mahallesi Aşık Veysel Caddesi üzerinde meydana geldi. Hasan Yıldız’ın kullandığı 07 AU 0263 plakalı halk otobüsüne, kırmızı ışıkta ismi öğrenilemeyen bir kişi maskesiz binmek istedi. Yıldız, kırmızı ışıkta ve maskesiz yolcu alamayacağını söyleyince, kişi sinirlenerek duruma tepki gösterdi. Aracın camlarını yumruklayan şahıs yine otobüsü alınmayınca bu sefer otobüsün önüne geçip durdu. Bu sırada yeşil ışığın yanmasıyla birlikte ağır bir şekilde otobüsü hareket ederken, şahıs sırtını araca yasladı, sileceklerden tutup araçla birlikte hareket etmeye başladı. Otobüsün hızlanmasının ardından korkan yolcu, sileceği kırarak aracın önünden çekildi.
Tüm bu anlar çevredeki başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, izleyenleri güldürdü.

“Kene gibi yapıştı”
Otobüs şoförü Hasan Ayyıldız (47) o anları şu sözlerle anlattı:
“Trafik ışığında beklerken tanımadığım bir şahıs kapıdan binmek istedi. Ben de ona durak harici ve maskesiz alamayacağımı söyledim. Benim tarafıma dolaştı, camı yumruklamaya başladı. Yine alamayacağımı ve gitmesini söyledim. Daha sonra aracın önüne gelip sileceklere hasar vermeye başladı. Sileceklere tutunup aracın önünde duruyordu. Yeşil ışık yandığı için arkadaki araçların beni uyarmalarından dolayı yavaş yavaş hareket ettim. Çekilmesini istedim. İçerideki yolcular da aynı tepkiyi verdi. Ben de mecburen hareket etmek zorundaydım. Kene gibi yapıştı, bırakmadı. Daha sonra biraz hareket edince sağ taraftaki sileceği kopartarak kendisini yol kenarına attı. İçeri alsaydım daha başka şeyler başıma gelebilirdi. Darp olayıyla karşı karşıya kalabilirdim, durak harici yolcu aldığım için ceza da yiyebilirdim."
Ayyıldız, aracına zarar verdiği için şahıs hakkında polise giderek şikayetçi olduğunu belirtti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'1975'te her şey çok güzeldi, ben mesela''1975'te her şey çok güzeldi, ben mesela'
Maskesiz alınmayınca sileceklere tutunduMaskesiz alınmayınca sileceklere tutundu
Süleyman Kaan Altınok kimdir, neden gözaltına alındı?Süleyman Kaan Altınok kimdir, neden gözaltına alındı?
1/
En Çok Okunan Haberler
Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olacak?
Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olacak?
Ankara Valisi Şahin'den 'sokağa çıkma kısıtlaması' açıklaması
Ankara Valisi Şahin'den 'sokağa çıkma kısıtlaması' açıklaması
Seda Sayan'dan bomba açıklamalar! 'Acun da ilk kez duyacak'
Seda Sayan'dan bomba açıklamalar! 'Acun da ilk kez duyacak'
Şoke oldu! 'Jinekolog bana dedi ki...'
Şoke oldu! 'Jinekolog bana dedi ki...'
O ilimizle ilgili flaş açıklama: Okullar açılamaz, bitti o iş
O ilimizle ilgili flaş açıklama: Okullar açılamaz, bitti o iş
Yunanistan Başbakanı'ndan flaş Türkiye açıklaması
Yunanistan Başbakanı'ndan flaş Türkiye açıklaması
İlginizi Çekebilir
Keloğlan Ak Ülke kitabının yazarı Duran Yılmaz kimdir? Duran Yılmaz kitapları nelerdir? İşte Duran Yılmaz’ın hayatı!
Keloğlan Ak Ülke kitabının yazarı Duran Yılmaz kimdir? Duran Yılmaz kitapları nelerdir? İşte Duran Yılmaz’ın hayatı!
Bakanlık'tan 'düğün' genelgesi: Kısıtlamalar ülke genelinde uygulanacak
Bakanlık'tan 'düğün' genelgesi: Kısıtlamalar ülke genelinde uygulanacak
1 aydır kayıp olan Yakup bakın nerede bulundu
1 aydır kayıp olan Yakup bakın nerede bulundu
Fatih Portakal'dan Büşra hemşire paylaşımı
Fatih Portakal'dan Büşra hemşire paylaşımı
1 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı
1 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı
Diğer Haberler
Bursa'da film gibi dolandırıcılık! Daha önceden oraya gömmüşler
Bursa'da film gibi dolandırıcılık! Daha önceden oraya gömmüşler
Antalya'da şoke eden olay! Otobüse maskesiz alınmayınca sileceklere tutundu
Maskesiz alınmayınca sileceklere tutundu
Van'da 15 günlük 'yasak' kararları!
İl genelinde 15 günlük 'yasak' kararları!
Koli bantlarken bıçak bacağına saplandı
Bu şekilde hastaneye gitti
İstanbul'da yağmur sürprizi! Hazırlıksız yakalandılar
Hazırlıksız yakalandılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sivas Kongresi mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sivas Kongresi mesajı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.