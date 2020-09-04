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Maskesiz yolcuyu uyaran şoför yumruklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.09.2020 14:35 | Son Güncelleme

Hatay'da, halk otobüsüne maskesiz binmek isteyen yolcu, kendisini uyaran şoförü yumruklayarak, boğazını sıktı. Otobüste şoföre saldırı anı, araç kamerasına yansıdı.

Maskesiz yolcuyu uyaran şoför yumruklandı

Olay, Samandağ- Antakya hattındaki halk otobüsünde meydana geldi.

Otobüse maske takmadan binen kimliği belirsiz kişi, şoförün inmesi gerektiği uyarısına rağmen yolculuk yapmak istedi.

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Maskesiz yolcu kabul etmediğini, para cezası kesildiğini hatırlatan şoföre tepki gösteren yolcu, küfretmeye başladı.

Aracı yol kenarına çeken otobüs şoförünü yumruklamaya başlayan yolcu, boğazını da sıktı.

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Otobüste paniğe neden olan olay sonrası şoför, polise giderek, yolcudan şikayetçi oldu.

Otobüste şoföre saldırı anı, araç kamerasınca anbean kaydedildi.

DHA

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Düzgünce uyaran kimseye yumruk atmazlar.. Azarlar gibi aşağılar gibi insanların içinde rencide edici uyarırsan ters teper maalesef... Hitabet şeklimizde toplumca sıkıntılıyız
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