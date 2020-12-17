Maskeyi defalarca kullanmak, hiç maske takmamaktan daha kötü

Genellikle sağlık profesyonelleri tarafından kullanılan üç katlı tıbbi maskeyi inceleyen araştırmacılar, etraftaki parçacıkların neredeyse dörtte üçünün maske tarafından filtrelenebildiğini keşfetti. Ancak birden çok kullanılan maskelerde filtrelenen parçacık oranı dörtte bire düşüyor.

Massachusetts Lowell Üniversitesi ve California Baptist Üniversitesi tarafından yapılan araştırma sonuçlarına göre filtreleme verimliği %30’dan düşük bir maske takmak, takmamaktan daha kötü.

UMass Lowell’da biomedikal mühendisliği alanında profesör olan Dr. Jinxiang Xi araştırmanın bulgularıyla ilgili “Eski ya da yeni maske takmanın, takmamaktan daha koruyucu olduğunu düşünmek son derece normaldir. Ancak araştırmamız gösterdi ki bu fikir yalnızca partiküllerin beş mikrometreden daha büyük olduğu durumlar için geçerli, 2.5 mikrometreden daha küçük partiküller için geçerli değil” dedi.

Uzmanlar ayrıca farklı maske şekillerinin farklı koruma seviyeleri sağladığını söylerken, kıvrımların zamanla verimliliklerini yitireceğini de belirtti.