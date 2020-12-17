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Maskeyi defalarca kullanmak, hiç maske takmamaktan daha kötü

17.12.2020 11:58 | Son Güncelleme:
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Maskeyi defalarca kullanmak, hiç maske takmamaktan daha kötü

Yapılan yeni bir çalışma, koronavirüse karşı kullanılmış maske takmanın hiç maske takmamaktan daha az etkili olduğunu ortaya çıkardı.

Genellikle sağlık profesyonelleri tarafından kullanılan üç katlı tıbbi maskeyi inceleyen araştırmacılar, etraftaki parçacıkların neredeyse dörtte üçünün maske tarafından filtrelenebildiğini keşfetti. Ancak birden çok kullanılan maskelerde filtrelenen parçacık oranı dörtte bire düşüyor.

Massachusetts Lowell Üniversitesi ve California Baptist Üniversitesi tarafından yapılan araştırma sonuçlarına göre filtreleme verimliği %30’dan düşük bir maske takmak, takmamaktan daha kötü.

UMass Lowell’da biomedikal mühendisliği alanında profesör olan Dr. Jinxiang Xi araştırmanın bulgularıyla ilgili “Eski ya da yeni maske takmanın, takmamaktan daha koruyucu olduğunu düşünmek son derece normaldir. Ancak araştırmamız gösterdi ki bu fikir yalnızca partiküllerin beş mikrometreden daha büyük olduğu durumlar için geçerli, 2.5 mikrometreden daha küçük partiküller için geçerli değil” dedi.

Uzmanlar ayrıca farklı maske şekillerinin farklı koruma seviyeleri sağladığını söylerken, kıvrımların zamanla verimliliklerini yitireceğini de belirtti.

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Physics of Fluids adlı bilimsel dergide yayınlanan araştırma için araştırmacılar pileli cerrahi maske takan bir kişinin bilgisayar modelini geliştirdiler ve kullandıkları sayısal yöntemlerle parçacıkların malzeme üzerindeki hareketini incelediler. Ayrıca kullanılan maskedeki aerosolleri inceleyerek burun, akciğer ve yutakta nerede biriktiğini incelediler.

Bulgular yüzün etrafındaki havanın akış şeklinin değiştiğini gösterdi. Havanın maskenin yüzeyine düşük hızla dolaştığı görüldü. Üç katlı cerrahi maskelerde filtreleme verimliliğinin %65 olduğunu söyleyen araştırmacılar, kullanılmış maskelerin verimliliğinin %25 olduğunu ve potansiyel olarak hiç takmamaktan daha kötü olduğunu söyledi.

Bunun nedeninin ise cerrahi maskelerdeki kıvrımların hava akışı modellerini etkilemesi ve defalarca kullanıldıklarında şekil değiştirerek etkinliklerinin azalması olabileceği bildirilirken Dr. Xi “Halk sağlığı ile ilgilenen yetkililerin yüksek etkili maske seçimi, yüksek koruma için maskenin doğru kullanımı, aşırı kullanılmış veya süresi dolmuş cerrahi maske kullanımından kaçınma gibi mevcut önleyici tedbirleri güçlendirmesini umuyoruz” dedi.


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