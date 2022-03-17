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  4. Maskeyi plakaya taktı! Ceza yedikten sonraki sözleri pes dedirtti

Maskeyi plakaya taktı! Ceza yedikten sonraki sözleri pes dedirtti

17.03.2022 23:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde plakasını maskeyle gizleyen motosiklet sürücüsü polisten kaçmaya çalışırken 2 kilometrelik kovalamaca sonrası yakalandı. Polis tarafından 8 bin 895 lira para ceza kesilen gencin, “Çevirmede durmam yine kaçarım” demesi pes dedirtti.

Maskeyi plakaya taktı! Ceza yedikten sonraki sözleri pes dedirtti

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, Reşadiye Mahallesi Cumhuriyet Meydanı’nda yol kontrolü yaptığı sırada plakasını maskeyle kapatan bir motosikletliyi durdurmak istedi. Trafik ekibi, durmayarak yoluna devam eden motosikletlinin peşine düştü.

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8 BİN 895 LİRA CEZA YEDİ

Yaklaşık iki kilometre süren kovalamaca sonrası kaçan motosikletli Santral mevkiinde yakalandı. Motosiklet sürücü O.S.’nin kullandığı motosiklet için ehliyetinin yetersiz kaldığı, ayrıca ’dur’ ihtarına uymamaktan, plakayı gizlemekten ve trafiği tehlikeye düşürmekten toplam 8 bin 895 lira para cezası kesildi.

SÖZLERİ PES DEDİRTTİ

Kesilen cezaya rağmen yapacağından geriye kalmayacağını ifade eden genç, “Çevirmede durmam yine kaçarım, beni yakalayamazsınız” dedi. Çekici vasıtasıyla olay yerinden kaldırılan motosiklet, yediemin otoparkına konuldu. (İHA)

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