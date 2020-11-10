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Maskeyi yanlış kullandı! Ölümden böyle döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2020 12:04 | Son Güncelleme

Koronavirüsten korunmanın en temel yolu maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmek. Dünyada bir milyonu aşan ölümler her geçen gün artmaya devam ediyor. Koronavirüs hastası emekli avukat Hayrullah Bilici, maskeyi çenesinin altına indirerek kullandı ve bu hatası onu neredeyse ölüme götürüyordu. Dört ay boyunca tedavi gören Bilici, büyük hata yaptım dedi.

Maskeyi yanlış kullandı! Ölümden böyle döndü

Emekli Avukat Hayrullah Bilici'ye, temmuz ayının ilk haftası Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Hastanesinde yapılan testler sonucunda korona virüsü teşhisi konuldu. Üç çocuk babası Bilici, bir süre aynı hastanenin göğüs hastalıları servisinde tedavi gördükten sonra durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakım servisine alındı. Hayrullah Bilici'nin solunum cihazına bağlı olarak tedavisi devam etti. Yoğun bakımda görev yapan hekim ve hemşirelerin uzun uğraşları ile 37 gün sonra yoğun bakımdan çıkarılan Bilici, taburcu edildi.

'MENDİL İLE HER YERİ TUTARAK AYNI MENDİLİ YÜZÜME SÜRÜYORDUM'

Hastalığı yenen Bilici, yanlış maske kullandığından dolayı hata yaptığını da söyledi. Bilici, "Solunum cihazından ayrılıp kendi başına nefes almaya başladığım anı hiç unutamayacağım. Benim için yeniden doğuş gibiydi. Allah tüm sağlık çalışanlarımızdan razı olsun. Ben toplu taşıma kullanırken, ailemim ve sevdiklerimin tüm uyarılarına rağmen maskemi çenemim altına indiriyordum ve mendil ile her yeri tutarak aynı mendili yüzüme gözüme sürüyordum. Büyük hata yaptım. Vatandaşlarımız lütfen bu tür hatalar yapmasın maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralarına uyarak kalabalık ortamlardan uzak dursunlar" şeklide konuştu.

HASTANEDE 4 AY TEDAVİ GÖRDÜM

Hastanede dört ay boyunca tedavi gören ve ardından taburcu olan Hayrullah Bilici’nin bu süreçte hep yanında olan kızı Tülay Bilici ise şöyle devam etti:

"Babamın ağrıdan geceleri 'Allah Allah' diye bağırdığını duyardık. Çaresizce evimize gider iyi olması için dua ederdik. Yoğun bakımdan çıktıktan sonra babamın kendi kendine nefes alması ve bizimle konuşuyor olması hepimizi mutluluktan ağlattı. Kahraman sağlık çalışanlarımız iyi ki varlar. Vatandaşlarımız özellikle yaşlılarımız çok dikkatli olsunlar. Maskelerini doğru şekilde kullanmaya özen göstersinler."

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