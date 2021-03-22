HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. MASKİ Genel Müdürü Aslay: Günde 4 milyar litre su israf ediliyor

MASKİ Genel Müdürü Aslay: Günde 4 milyar litre su israf ediliyor

22.03.2021 16:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da, ‘Dünya Su Günü’ dolayısıyla MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte öğrenciler, dilek ağacına astıkları notlarla su israfına dikkat çekti. MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, “Bir ekmek soframıza gelene kadar 450 litre su harcanıyor. Türkiye'de her gün 10 milyon ekmek çöpe gidiyor. Dolayısıyla günde 4 milyar litre su israf ediliyor" dedi.

MASKİ Genel Müdürü Aslay: Günde 4 milyar litre su israf ediliyor

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından ‘Dünya Su Günü’nde çocuklarda su tasarrufu bilincini geliştirip, gereksiz su kullanımının önüne geçmek için etkinlik düzenlendi. Ahmet Tütüncüoğlu İlkokulu öğrencileri, su israfına dikkat çekmek için 'Su olmazsa hayat olmaz' yazılı notları, dilek ağacına astı. Etkinlikte minik öğrenciler adına konuşan Tümer Taşdemir, "Su olmazsa hayat olmaz. Su olmazsa kuraklık olur. İnsanlar susuz kalır" dedi. Ardından da Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun gösterisi izlendi.

CHP’li belediyeler suyun doğru kullanımı hakkında manifesto imzaladıCHP’li belediyeler suyun doğru kullanımı hakkında manifesto imzaladı

‘HER GÜN 4 MİLYAR LİTRE SU İSRAF EDİLİYOR’

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Burak Aslay ise yaptığı konuşmada şöyle konuştu:

“Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün öncülüğünde yaptığımız çalışmalara değinmek istiyorum. 312 milyon TL yatırım yaptığımız 19 atık su arıtma tesisimiz ile bugüne kadar 210 milyon metreküp atık su arıtımı yaptık. 2 bin kilometrenin üzerinde içme suyu hattı döşedik. 1087 içme suyu deposunun bakım onarımını yaptık. Vatandaşlarımıza kesintisiz ve sağlıklı su temini için 404 adet yeni sondaj kuyusu açtık ve 111 içme suyu arıtma tesisi çalıştırıyoruz. Bugün su israfının önlenmesi noktasında farklı bir noktaya değinmek istiyoruz. 1 ekmek üretilip soframıza gelene değin 450 litre su harcanıyor. Türkiye'de her gün, 10 milyon ekmek çöpe gidiyor. Dolayısıyla her gün 4 milyar litre, su israf ediliyor. Bu örnekleri çoğaltabiliriz. Örneğin 1 kilogram şeker üretmek için 1500 litre, 1 kilogram pirinç için 3 bin 400 litre, 1 kilogram makarna için 1800 litre, 1 tişört için 2 bin 700 litre ve 1 kot pantolon için 10 bin 800 litre su harcanıyor. İsraf ettiğimiz her gıda ve kullandığımız diğer ürünler ile bunların üretimi için gerekli suyu da israf ediyoruz. Kısaca suyumuza sahip çıkalım. Su hayattır. Başkanımız Cengiz Ergün'ün de dediği gibi; Susuzluk kaderimiz değil."

6fd0ae219c3e19446bb64695cfdbe4c5

9d068290dc3f0829fcc9d254509cadf1

87746bc147c73fc7af8c54f6004c02f9

a93019ce81217378fd93dc9a4dbf6691

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sofralarınızı renklendirecek ürünlerSofralarınızı renklendirecek ürünler
Korkutan açıklama! 'Doğal afetlerden farkı yok' dedi ve uyardıKorkutan açıklama! 'Doğal afetlerden farkı yok' dedi ve uyardı
Kurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktıKurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktı
Anahtar Kelimeler:
Manisa

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 20 Mart koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 20 Mart koronavirüs tablosu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bakan Soylu'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması

Bakan Soylu'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması

Bir ilde harita tamamen kırmızıya döndü

Bir ilde harita tamamen kırmızıya döndü

Tarlasında bulmuştu! 3 bin 500 yıllık mührü bulana ödül

Tarlasında bulmuştu! 3 bin 500 yıllık mührü bulana ödül

Diğer Haberler

Selahattin Demirtaş'a, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan 4 yıl 8 aya kadar hapis istemi

Demirtaş için Cumhurbaşkanı'na hakaretten hapis istemi

Kadri Gürsel kimdir? Kadri Gürsel nereli? Kadri Gürsel kaç yaşında?

Kadri Gürsel kimdir?

İklim uzmanından kuraklık ve çölleşme uyarısı: Doğal afetlerden farkı yok

Korkutan açıklama! 'Doğal afetlerden farkı yok' dedi ve uyardı

Son Dakika: Çavuşoğlu, ABD Büyükelçisi'ni kabul etti

ABD Büyükelçisi ile kritik görüşme!

CHP’li belediyeler suyun doğru kullanımı hakkında manifesto imzaladı

CHP’li belediyeler manifesto imzaladı

Çorum’da belediye başkanı ve 3 yardımcısının testi pozitif çıktı

Çorum’da belediye başkanı ve 3 yardımcısının testi pozitif çıktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.