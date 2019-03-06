'Mask'ın büyüsü İzmir'i sardı

Mehmet KURT/İZMİR, (DHA)- BU yıl 13'üncüsü düzenlenen İzmir Uluslararası Kukla Günleri kapsamında Konak Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen Sarah Brown'la mask oyunculuğu atölyesi sonrası katılımcılarının sergilediği performanslar, göz doldurdu.

Oyuncu, yönetmen ve yazar olan ayrıca Memphis Üniversitesi’nde de oyunculuk dersleri veren performans sanatçısı Sarah Brown’un yönetimindeki mask oyunculuğu atölyesi 1- 5 Mart tarihleri arasında Prof. Dr. Türkan Saylan Alsancak Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleşti. Brown bu atölyede katılımcılara maskların, doğaçlama becerisini, sezgisel yaratıcılığı ve hikâye anlatma yeteneklerini nasıl geliştirebileceği üzerine eğitim verdi. 13. İzmir Uluslararası Kukla Günleri kapsamında Konak Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen atölye çalışması, katılımcıların sergilediği performansla sona erdi. Bu heyecan verici atölyede, katılımcılar kontrolü bırakıp mask oyunculuğunun inceliklerini öğrendiler. Amerika Birleşik Devletleri’nden atölye çalışması yapmak için İzmir’e gelen ve uzmanlık alanlarından biri de mask oyunculuğu olan Sarah Brown, "Masklar, kullanıcının alevlendirdiği gizemli bir yaşam gücü içerir. Bir oyuncu için iyi yapılmış bir maskı taktıktan sonra onun dönüştürme gücüne kapalı kalmak imkânsızdır. Masklar kim olduğumuzu gizlemeye yardım eder ama aynı zamanda içimizde uyuyan çok sayıda yeni karakteri de ortaya çıkarır" dedi.

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