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MASKO ESNAFI DOLAR BOZDURDU 

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2018 13:17 | Son Güncelleme

  Haber- Kamera: Gökhan ÇELİK - Yılmaz BEZGİN / İSTANBUL DHA İstanbul Mobilya ve Ahşap Eşya İmalatçıları Site İşletme Kooperatifi (MASKO) esnafı, hükümetin 'dövizlerinizi bozdurun' çağrısına destek vermek amacıyla 150 bin doları bozdurdu.

Haber- Kamera: Gökhan ÇELİK - Yılmaz BEZGİN / İSTANBUL DHA
İstanbul Mobilya ve Ahşap Eşya İmalatçıları Site İşletme Kooperatifi (MASKO) esnafı, hükümetin 'dövizlerinizi bozdurun' çağrısına destek vermek amacıyla 150 bin doları bozdurdu. Esnaf adına açıklama yapan MASKO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mutlu, “Yatırımlarımıza her zaman olduğu gibi bu dönemde de devam edeceğiz. Ülkemiz üzerinde oynanan kirli oyunlara gelmeyeceğiz. Yerli malı kullanarak ve yerli üretimi destekleyerek üzerimize düşen her türlü fedakarlığı sonuna kadar yapacağız" dedi.

Görüntü Dökümü
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-MASKO önünde toplanan esnaf
-Mehmet Mutlu'nun açıklaması
-Mutlu'nun döviz bozdurması
-Genel ve detay görüntüler

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