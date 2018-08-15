MASKO ESNAFI DOLAR BOZDURDU 

Haber- Kamera: Gökhan ÇELİK - Yılmaz BEZGİN / İSTANBUL DHA
İstanbul Mobilya ve Ahşap Eşya İmalatçıları Site İşletme Kooperatifi (MASKO) esnafı, hükümetin 'dövizlerinizi bozdurun' çağrısına destek vermek amacıyla 150 bin doları bozdurdu. Esnaf adına açıklama yapan MASKO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mutlu, “Yatırımlarımıza her zaman olduğu gibi bu dönemde de devam edeceğiz. Ülkemiz üzerinde oynanan kirli oyunlara gelmeyeceğiz. Yerli malı kullanarak ve yerli üretimi destekleyerek üzerimize düşen her türlü fedakarlığı sonuna kadar yapacağız" dedi.
Görüntü Dökümü
-----------------------
-MASKO önünde toplanan esnaf
-Mehmet Mutlu'nun açıklaması
-Mutlu'nun döviz bozdurması
-Genel ve detay görüntüler
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan 'yeni yaptırım' sorusuna yanıt: Böyle bir bilgi yok
ABD'li rahip Brunson'ın itirazına mahkemeden ret kararı
Suriyeliler ülkelerine ‘koşarak’ döndü!
MHP'ye dönen Hayati Arkaz'dan ilk açıklama
Ölü sayısı 38'e yükseldi, enkazdan hala yardım çığlıkları yükseliyor!
Tüyleriniz diken diken olacak! Aldatıldığını öğrenince intihar etmek istedi ama...
KPSS puanları kaç yıl geçerli? Öğretmen adaylarına müjde
Türkiye'nin boykot kararı ABD'yi ne kadar etkiler?
Türkiye iPhone için ne kadar para harcadı? İşte cevabı...
Ve harekete geçildi! Türkiye'den dijital reklama dev boykot!
Şanlıurfa'da iğrenç olay! Kendisini doktor olarak tanıtıp küçük kız çocukları taciz etti
Bursa'da otobüs devrildi: Ölü ve çok sayıda yaralı var
300'den fazla insanı katletti! O yaşayan bir ölüm meleği
Okuyucu Yorumları 0 yorum