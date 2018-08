MASKO esnafı dolar bozdurdu

Gökhan ÇELİK - Can EROK- İSTANBUL,(DHA)

İSTANBUL Mobilya ve Ahşap Eşya İmalatçıları Site İşletme Kooperatifi (MASKO) esnafı, hükümetin 'dövizlerinizi bozdurun' çağrısına destek vermek amacıyla 150 bin doları bozdurdu. Esnaf adına açıklama yapan MASKO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mutlu, “Yatırımlarımıza her zaman olduğu gibi bu dönemde de devam edeceğiz. Ülkemiz üzerinde oynanan kirli oyunlara gelmeyeceğiz. Yerli malı kullanarak ve yerli üretimi destekleyerek üzerimize düşen her türlü fedakarlığı sonuna kadar yapacağız" dedi.

fotoğraflı