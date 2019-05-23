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“Maskod” öğrencilere kodlama becerisi kazandıracak

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2019 17:43 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, öğrencilere kodlama becerisi kazandırmak için tasarlanan mobil oyun, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden hizmete sunuldu.Öğrencilere kodlama becerisi kazandırmak amacıyla tasarlanan, 120 bölümlük bir uzay görevinden sonra dünyaya dönen oyun karakteri ‘Maskod’un maceralarının işlendiği mobil oyuna isteyenler mobilkod.eba.gov.tr sitesinden ulaşabilecek.Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında, öğrenme süreçlerinde dijital içerik ve beceri destekli dönüşüm hedefine yönelik olarak hazırlanan "mobil kod" uygulaması; WEB, İOS ve Android üzerinden kodlamayla ilgilenen herkesin hizmetine açıldı.

“Maskod” öğrencilere kodlama becerisi kazandıracak

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, öğrencilere kodlama becerisi kazandırmak için tasarlanan mobil oyun, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden hizmete sunuldu.
Öğrencilere kodlama becerisi kazandırmak amacıyla tasarlanan, 120 bölümlük bir uzay görevinden sonra dünyaya dönen oyun karakteri ‘Maskod’un maceralarının işlendiği mobil oyuna isteyenler mobilkod.eba.gov.tr sitesinden ulaşabilecek.
Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında, öğrenme süreçlerinde dijital içerik ve beceri destekli dönüşüm hedefine yönelik olarak hazırlanan "mobil kod" uygulaması; WEB, İOS ve Android üzerinden kodlamayla ilgilenen herkesin hizmetine açıldı. Uygulamada kullanıcılar, oyunun ana karakteri olan Maskod’a kod blokları yardımı ile komut vererek, görevlerin tamamlamasını sağlayacak.
Öğrencilere kodlama becerisi kazandırmak amaçlı öğretim araçlarından biri olarak tasarlanan oyun mobil kod uygulaması ile öğrencilerin algoritmik düşünce gelişimine de destek olması hedefleniyor. Kaya, Buz, Kristal ve Lav Gezegeni olmak üzere dört gezegenden oluşan oyunda her gezegende 30 bölüm bulunuyor. Toplam 120 bölümlük bir uzay görevinden sonra oyun karakteri Maskod, dünyaya dönerek görevini başarıyla tamamlıyor.

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