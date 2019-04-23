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Maslak Kırmızı-Beyaz

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2019 11:29 | Son Güncelleme

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Maslak'ta birçok gökdelen dev Türk bayraklarıyla donatıldı.

Zeki GÜNAL/İSTANBUL, (DHA) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Maslak'ta birçok gökdelen dev Türk bayraklarıyla donatıldı. Kırmızı-beyaza bürünen Maslak havadan görüntülendi.

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