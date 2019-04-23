Maslak Kırmızı-Beyaz

Zeki G\u00dcNAL\/\u0130STANBUL, (DHA) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve \u00c7ocuk Bayram\u0131 nedeniyle Maslak'ta bir\u00e7ok g\u00f6kdelen dev T\u00fcrk bayraklar\u0131yla donat\u0131ld\u0131. K\u0131rm\u0131z\u0131-beyaza b\u00fcr\u00fcnen Maslak havadan g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendi.PARTNER Her ne yap\u0131yorsan\u0131z b\u0131rak\u0131p okuman\u0131z gereken haftan\u0131n en komik 21 tweetiVali Yerlikaya koltu\u011funu ilkokul \u00f6\u011frencisi\u00a0Zeynep Yi\u011fit'e devrettiKilis\u2019teki 23 Nisan kutlamalar\u0131nda Suriyeli \u00e7ocuklar da yer ald\u0131
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