MASLAK'TA GÖKDELENLER DEV TÜRK BAYRAKLARIYLA DONATILDI (Havadan görüntülerle)

Ali AKSOYER\/\u0130STANBUL, (DHA) \n29 Ekim Cumhuriyet Bayram\u0131n\u0131n 96. y\u0131ld\u00f6n\u00fcm\u00fc nedeniyle Maslak'ta bulunan g\u00f6kdelenler dev T\u00fcrk bayraklar\u0131yla donat\u0131ld\u0131. B\u00f6lgede bulunan \u00e7ok say\u0131da g\u00f6kdelene as\u0131lan Atat\u00fcrk posteri ve T\u00fcrk bayraklar\u0131, havadan g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendi.PARTNERSelda Ba\u011fcan metroda g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendi! Ebru Polat yorumlad\u0131Ulgar Da\u011f\u0131 T\u00fcneli\u2019nde \u00e7al\u0131\u015fmalar devam ediyorDr. Sad\u0131k Akyar: \u201cMutabakat d\u00fcnyada geni\u015f yank\u0131 buldu"
Okuyucu Yorumları 0 yorum