Maslak'ta gökdelenler kırmızı - beyaz YENİDEN

Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA) 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor bayramının 100. yıl kutlamaları öncesinde Maslak'ta bulunan gökdelenler dev Türk bayraklarıyla donatıldı. Bölgede bulunan çok sayıda gökdelene Atatürk posteri ve Türk bayrakları asıldı. Yarın yapılacak olan kutlamalar öncesinde binalara metlerce uzunluğunda dev bayraklar onlarca kişinin çalışmasıyla asıldı. Bayraklar çatıya çıkan çalışanlar tarafından yukarı çekilerek iplerle gerildi. Gökdelenlerdeki Atatürk posterleri ve Türk bayrakları havadan görüntülendi.

