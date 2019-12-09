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Masrafları çoğalan kedileri için hayvansever arıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.12.2019 12:58 | Son Güncelleme

Diyarbakırlı Hüseyin Çelik isimli vatandaşa 8 yıl önce bir arkadaşı tarafından Van kedisi hediye edildi.

Diyarbakırlı Hüseyin Çelik isimli vatandaşa 8 yıl önce bir arkadaşı tarafından Van kedisi hediye edildi. Aradan geçen süre zarfında kedilerinin sayısı 30’a çıkan Çelik, masrafları çoğalan hayvanlara bakamayacak duruma geldiğini belirterek isteyen vatandaşlara kedileri hediye edeceğini söyledi.
Diyarbakır’da bir spor tesisinin işletmeciliğini yapan Hüseyin Çelik isimli vatandaşa 8 yıl önce arkadaşı tarafından Van kedisi hediye edildi. Aradan geçen süre zarfında kedilerin sayısı 30’a çıkınca Çelik, 3 günde 130 lira ödeyerek mama almaya başladı. Maddi olarak zor duruma düşen Çelik, kedilerini sokağa atmaya kıyamadığı için hayvanseverlere çağrıda bulundu.

"8 yıldır kedilere bakıyorum, masrafları beni zorluyor"
Spor tesisinin işletmesinden sorumlu olduğunu belirten Hüseyin Çelik, “Kedilerden bir tanesi Van’dan bana hediye geldi. Allah’ın bereketi ile çoğaldı ve bakımı zahmetli oldu. Ben 3 günde bir bir paket yem alıyorum ve yemin torbası 130 lira. Gün geçtikçe kediler çoğalınca bizi sarsmaya başladı. Şu anda etrafta 30’a yakın kedi bulunuyor. Bunları sahiplenmek isteyenlere ücretsiz verebiliriz ve amacımız aç kalmasınlar, daha sağlıklı bir ortamda yetişsinler. Çoğaldıklarında bunları beslemek hem maddi hem de manevi açıdan sıkıntı yaşamaya başladım. Malumunuz kış mevsimindeyiz bu kedilere bir barınak yapmamız gerekiyor. 8 yıldır ben kedilere bakıyorum. Gelip sahiplenmek isteyenlere hediye edeceğim. Hayvanseverlere de çağrım, seviyorsanız gelin sizlere hediye edeceğim" dedi.

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