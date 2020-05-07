Mass Effect Trilogy Remaster geliştiriliyor

Electronic Arts, 2021 yılının mart ayının sonuna kadar sürecek olan bir sonraki mali yıl boyunca 14 yeni oyun yayınlamayı planladığını açıkladı. Dört tanesi spor oyunu olarak onaylanmasına rağmen başlıklar açıklanmadı. EA spor oyunları denildiği zaman Madden FIFA ve NHL akla gelse de dördüncü oyun henüz bilinmiyor. Bu oyunlar içerisinde mobil platformları için, ortak stüdyolardan birkaç indie oyunun yanı sıra yepyeni bir oyun ve bir HD remaster açıklandı.

Bu tarz açıklamalar oldukça geleneksel ve çoğu zaman yeni bir duyuru yapmaktan kaçınılan raporlar olarak sunulmakta. Ancak VentureBeat tarafından hazırlanan habere göre orijinal oyun serisi için remaster sürümü geliştirilmekte. Özellikle VentureBeat editörlerinden Jeff Grubb’un konu ile ilgili tweet atması bunun basit bir söylentiden öte olma ihtimalini kuvvetlendiriyor.

En son duyurulan Command & Conquer Remastered’ın gördüğü ilgiden sonra firmanın bir başka klasik oyunu remaster yapması son derece mantıklı gözüküyor. Özellikle son oyunun olumsuz geri dönüşlerinden sonra seriye olan ilgiyi tekrar yükseltmek yerinde bir davranış olacaktır. Eğer bir diğer söylenti olan Mass Effect 5 geliştirilme aşamasındaysa remaster fikri çok daha anlamlı bir hale geliyor.

Riot Games ve Nimo TV’den Yayın Ortaklığı Anlaşması

