Massachusetts Teknoloji Enstitüsü, Suudi Arabistan ile ortaklığını sürdürecek

BOSTON (AA) - ABD'deki Massachussetts Teknoloji Enstitüsünün (MIT), Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesini kınadığı ancak Suudi Arabistan ile bağlarını koruyacağı bildirildi.
MIT Rektörü Rafael Reif, yaptığı açıklamada, Kaşıkcı cinayeti de dahil Suudi Arabistan'ın insan hakları ihlallerini "tamamen kınadığını" kaydetti.
Enstitünün ortaklığı bulunan Suudi Arabistan ile ilişkilerini sürdürmesinin önemli olduğunu vurgulayan Reif, yeni kurulacak ortaklıklarda daha dikkatli olunacağını sözlerine ekledi.
- MIT ve Suudi Arabistan ortaklığı
Kaşıkçı cinayetinin ardından MIT'den bazı öğrenci ve fakülte yetkilileri Reif'i Suudi Arabistan ile tüm ortaklıkları kesmeye çağırmış, MIT de ilişkilerin gözden geçirileceğini duyurmuştu.
Suudi Arabistan'daki birçok üniversite ile araştırma projesi yürüten MIT, Suudi petrol devi Aramco ile uzun zamandır iş birliği yapıyor.
Aramco mart ayında enstitüye yapay zeka ve yenilenebilir enerji alanlarında araştırma yapmak üzere 25 milyon dolar fon sağlamayı taahhüt etmişti.
Suudi gazeteci Kaşıkçı, evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018'de girdiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda katledilmişti.
Ortadoğu'nun en etkin gazetecilerinden, Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı'nın, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesi ve sonrasında yaşananlar, Türkiye ve dünya kamuoyunun gündemindeki yerini koruyor.
Cinayetin üzerinden geçen sürede Kaşıkçı'nın ne zaman, nerede ve nasıl öldürüldüğüyle ilgili bilgiler ortaya çıktı ancak cesedinin nerede olduğu konusu hala netlik kazanmadı.
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