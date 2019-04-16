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Massive Attack konserinde sahneye yansıtılan aktivistler arasında 2 Türk çift 

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2019 15:28 | Son Güncelleme

İNGİLİZ müzik grubu Massive Attack'in Meksika'da verdiği konserde, dünya çapında doğa ve iklim mücadelesi veren aktivistlerin görüntüleri sahneye yansıtıldı.

Massive Attack konserinde sahneye yansıtılan aktivistler arasında 2 Türk çift 

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - İNGİLİZ müzik grubu Massive Attack'in Meksika'da verdiği konserde, dünya çapında doğa ve iklim mücadelesi veren aktivistlerin görüntüleri sahneye yansıtıldı. Görseller arasında, Antalya'dan Ali Ulvi- Aysin Büyüknohutçu çiftinin isimleri, Tuğba Günal- Birhan Erkutlu çiftinin ise fotoğrafları yer aldı.
Dünyaca ünlü müzik grubu Massive Attack, Meksika'da konser verdi. Konserde, dünya çapında doğa ve iklim mücadelesi veren aktivistlerin görüntüleri sahneye yansıtıldı. Görseller arasında, Antalya'nın Finike ilçesinde mermer ocaklarına karşı verdikleri mücadeleyle tanınan ve 9 Mayıs 2017'de cinayete kurban giden Ali Ulvi- Aysin Büyüknohutçu çiftinin isimleri yer aldı. İstanbul'daki şehir hayatını terk ederek, Alakır Vadisi'nde doğal yaşam kuran ve 2004'ten bu yana bölgede HES'lere karşı verdikleri mücadeleyle tanınan Tuğba Günal- Birhan Erkutlu çiftinin ise fotoğrafları sahneye yansıtıldı. Ali Ulvi- Aysin Büyüknohutçu ve Tuğba Günal- Birhan Erkutlu çiftleri, dünya çapında doğa ve iklim mücadelesi veren isimler arasında gösterildi.

FOTOĞRAFLI

Massive Attack konserinde sahneye yansıtılan aktivistler arasında 2 Türk çift Massive Attack konserinde sahneye yansıtılan aktivistler arasında 2 Türk çift

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