Master Chef jürisi Somer Sivrioğlu eşini aldattı! Eşi sessizliğini bozdu

Master Chef yarışmasının jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu'nun 18 yıllık eşi Aslı Sivrioğlu sessizliğini bozdu.

Somer Sivrioğlu'nun eşi Aslı Sivrioğlu 'ihaneti gözümle gördüm' dedi ve 2. Sayfa'ya yazılı bir açıklama yaptı:

"Arkadaşlarımın restoran görüp, bana haber vermesiyle başladı. Daha sonra da mesajlaşmalarını yakaladım. Ne yazık ki Somer de ihaneti inkar etmedi. Son aylarda yaşadığım üzüntü bu hafta katbekat arttı. Duygusal bir zaman geçiriyorum.

2 evladım ve ailem bu süreci atlatmaya çalışıyoruz. Umarım bir an önce boşanma işlemimiz gerçekleşir ve her gün içinde bulunduğum bu durum sona erer."



