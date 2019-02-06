MAGAZİN

Master Chef jürisi Somer Sivrioğlu eşini aldattı! Eşi sessizliğini bozdu

MAGAZİN HABERLERİ  | 06.02.2019 11:19 | Son Güncelleme

Master Chef yarışmasının jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu'nun program editörü ile aşk yaşadığı bu nedenle de 18 yıllık evliliği bitirme kararı aldığı iddia edilmişti. Somer Sivrioğlu'nun eşi sessizliğini bozdu.

Master Chef jürisi Somer Sivrioğlu eşini aldattı! Eşi sessizliğini bozdu

Master Chef yarışmasının jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu'nun 18 yıllık eşi Aslı Sivrioğlu sessizliğini bozdu.

Somer Sivrioğlu'nun eşi Aslı Sivrioğlu 'ihaneti gözümle gördüm' dedi ve 2. Sayfa'ya yazılı bir açıklama yaptı:

"Arkadaşlarımın restoran görüp, bana haber vermesiyle başladı. Daha sonra da mesajlaşmalarını yakaladım. Ne yazık ki Somer de ihaneti inkar etmedi. Son aylarda yaşadığım üzüntü bu hafta katbekat arttı. Duygusal bir zaman geçiriyorum.

2 evladım ve ailem bu süreci atlatmaya çalışıyoruz. Umarım bir an önce boşanma işlemimiz gerçekleşir ve her gün içinde bulunduğum bu durum sona erer."


PARTNERWhatsapp'ta silinen mesajları böyle okuyabilirsiniz!Whatsapp'ta silinen mesajları böyle okuyabilirsiniz!
Parmağındaki yüzük ele verdiParmağındaki yüzük ele verdi
Dünyaca ünlü yakışıklı modelin radarına girdiDünyaca ünlü yakışıklı modelin radarına girdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Somer Sivrioğlu Master Chef jürisi Somer Sivrioğlu

En Çok Okunan Haberler

Müjdeyi bakan verdi! Erdoğan o kararnameyi imzaladı!

Müjdeyi bakan verdi! Erdoğan o kararnameyi imzaladı!

Devriye gezen polislere ateş açtılar!

Devriye gezen polislere ateş açtılar!

ALS, SMA, MS ve DMD hastalarına müjde!

ALS, SMA, MS ve DMD hastalarına müjde!

6 yaşındaki çocuğun korkunç ölümü!

6 yaşındaki çocuğun korkunç ölümü!

Taraftardan Cenk Tosun'a şok tepki!

Taraftardan Cenk Tosun'a şok tepki!

Fransa’da 24 saat grev ilan edildi

Fransa’da 24 saat grev ilan edildi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Oryantal Didem ahlaksız teklifi canlı yayında anlattı! 'Para hiç sorun değil!'

Oryantal Didem ahlaksız teklifi canlı yayında anlattı! 'Para hiç sorun değil!'

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Adriana Lima'dan Metin Hara itirafı! 'Metin beni...'

Adriana Lima'dan Metin Hara itirafı! 'Metin beni...'

Survivor'a damga vuracak!

Survivor'a damga vuracak!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Jennifer Lawrence ve Cooke Maroney nişanlandı

Parmağındaki yüzük ele verdi

Aleyna Tilki'ye Liam Vandiar’dan yorum geldi

Dünyaca ünlü yakışıklı modelin radarına girdi

Kıvanç Tatlıtuğ'un eski fotoğrafı sosyal medyaya damga vurdu

Kıvanç Tatlıtuğ'un gözleri kanatan kıyafeti

Emily Ratajkowski’nin kıyafeti olay oldu

Bu sefer olmadı! Dillere düşüren kıyafet

Sevda Demirel'in bu sözleri Defne Samyeli'yi kızdıracak

Şu kızına bir türlü çeki düzen veremedi

Survivor Hikmet Tuğsuz kimdir? Hikmet Tuğsuz kaç yaşında, pehlivan mı?

Survivor'ın iddialı ismi Hikmet Tuğsuz hakkında bilinmeyenler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.