MasterChef 2. finalist kim oldu? Baklavanın yapıldığı gecede MasterChef eleme adayları kimler oldu?

Ekranların en çok izlenen yarışma programı MasterChef Türkiye'de ikinci finalist belli oldu. MasterChef 2020'de ilk finalist Serhat olmuştu. Kalan üç yarışmacı arasında eleme finali ilk turu yapıldı. Konuk şefin katıldığı ve heyecanın dorukta olduğu MasterChef son bölümünde şeflerin verdiği puanlar sonrasında finale çıkan ikinci isim belirlendi.

MASTERCHEF'TE İKİNCİ FİNALİST KİM OLDU?

TV8'in ilgiyle takip edilen ve çok izlenen yarışma programı MasterChef Türkiye'de bu akşam nefesler tutuldu ve şeflerin vereceği puanlar merakla bekleniyordu. Konuk şef olarak Maksut Aşkar'ın katıldığı MasterChef yeni bölümde üç farklı oyun oynandı. Şefin tabağı, yaratıcılık oyunu ve klasikler oyunu sonrasında şeflerin yarışmacılara verdiği puanlar günün kazanan ismini belirledi.

Gecenin sonunda Barbaros, rakiplerine göre daha yüksek puan alarak MasterChef Türkiye'nin ikinci finalisti oldu ve final haftasına kalmayı başardı. Barbaros ikinci finalist olurken, pazar akşamı oynanacak eleme oyununa Özgül ve Emir kaldı. Elenen isim 27 Aralık akşamı belli olacak.