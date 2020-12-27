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MasterChef 2. finalist kim oldu? Baklavanın yapıldığı gecede MasterChef eleme adayları kimler oldu?

27.12.2020 07:08 | Son Güncelleme:
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MasterChef 2. finalist kim oldu? Baklavanın yapıldığı gecede MasterChef eleme adayları kimler oldu?

MasterChef Türkiye'de finale çok az kaldı. Heyecanın dorukta olduğu programda 2. finalist de belli oldu. Barbaros, Özgül ve Emir, Serhat'ın ardından 2. finalist olmak için kıyasıya yarışırken şefler yaptıkları üçüncü tadımın ardından puanlarını verdi ve finalist belli oldu. MasterChef'e baklava yapımı damga vurdu.

Ekranların en çok izlenen yarışma programı MasterChef Türkiye'de ikinci finalist belli oldu. MasterChef 2020'de ilk finalist Serhat olmuştu. Kalan üç yarışmacı arasında eleme finali ilk turu yapıldı. Konuk şefin katıldığı ve heyecanın dorukta olduğu MasterChef son bölümünde şeflerin verdiği puanlar sonrasında finale çıkan ikinci isim belirlendi.

MASTERCHEF'TE İKİNCİ FİNALİST KİM OLDU?

TV8'in ilgiyle takip edilen ve çok izlenen yarışma programı MasterChef Türkiye'de bu akşam nefesler tutuldu ve şeflerin vereceği puanlar merakla bekleniyordu. Konuk şef olarak Maksut Aşkar'ın katıldığı MasterChef yeni bölümde üç farklı oyun oynandı. Şefin tabağı, yaratıcılık oyunu ve klasikler oyunu sonrasında şeflerin yarışmacılara verdiği puanlar günün kazanan ismini belirledi.

Gecenin sonunda Barbaros, rakiplerine göre daha yüksek puan alarak MasterChef Türkiye'nin ikinci finalisti oldu ve final haftasına kalmayı başardı. Barbaros ikinci finalist olurken, pazar akşamı oynanacak eleme oyununa Özgül ve Emir kaldı. Elenen isim 27 Aralık akşamı belli olacak.

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BARBAROS'TAN BAKLAVA ŞOV

Masterchef'te geceye baklava damga vurdu. Yarışmacılardan "Baklava" yapması istendi. Baklava oyununda şefler yarışmacılara tam 75 dakika süre tanıdı. Şeflerin yaptığı tadımın ardından, Barbaros 14, Özgül 17, Emir 13 puan aldı.

FRAGMANDA ŞEF KAŞIK ATTI

Emir ve Özgül ise pazar günü eleme oyunu oynamak için potada kaldı. Son bölümün hemen ardından yayınlanan yeni bölüm fragmanında, Somer Şef'in kaşık atması damga vurdu. MasterChef'te şeflerin kaşık ve çatal atması yemeğin şeften daha iyi yapıldığı anlamına geliyor.

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