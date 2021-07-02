MasterChef 2021'e damga vuran fotoğraflar! Gazi Ali Uysal, Zeytin Dalı Harekatı'ndaki yaşadıklarıyla herkesi duygulandırdı

Ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danillo Zanna'nın sunduğu ve jüri üyeliklerini üstlendiği MasterChef Türkiye'de ilk tur elemeleri ekrana gelmeye devam ediyor. MasterChef Türkiye yeni bölümünde ilk turu geçme mücadelesi için şeflerin karşısına çıkan Ali Uysal hikayesiyle tüyleri diken diken etti.

"ZEYTİN DALI HAREKATI'NDA 3 YIL GÖREV YAPTIM"

MasterChef'e Antalya Manavgat'tan katılan Ali Uysal, istiridye mantarlı özel soslu kaya levreği yemeği yaparak yarıştı. Suriye'de vurularak gazi olan Ali Uysal'ın yaşadıkları izleyicileri de duygulandırdı. Ali Uysal Zeytin Dalı Harekatı'na katıldığını ve 3 yıllık sürede yaşadıklarını anlattı.

Yemeğini yaptıktan sonra anlatmaya başlayan Ali Uysal şu ifadeleri kullandı:

"2017 yılında askeri sınavlara girdim ve oldu 2018 yılında Zeytin Dalı Harekatı'na katıldım. Zeytin Dalı Harekatı'nda girdiğimiz çatışmada yaralandım. 7 ay tedavi sürecim oldu. Arkasından tekrar Suriye'ye dönüp görev yaptım. Şu an mesleğimde ilerlemek istiyorum. Onun için bu programdayım. Zeytin Dalı Harekatı'nda 3 yıl boyunca görev yaptım. 7 aydan sonra iyileşip Suriye'ye döndüm. 2020'nin ekim ayında sözleşmem bitti. Hastanede arkadaşımızla verdiğimiz poz vardı Zeytin Dalı Harekatı'nda vurulduktan sonra el ele tutuştuk arkadaşımızla.

"VURULDUKTAN SONRA EL ELE TUTUŞTUK"

Zeytin Dalı Harekatı'nda 3 yıl boyunca görev yaptım. 7 aydan sonra iyileşip Suriye'ye döndüm. 2020'nin ekim ayında sözleşmem bitti. Hastanede arkadaşımızla verdiğimiz poz vardı Zeytin Dalı Harekatı'nda vurulduktan sonra el ele tutuştuk arkadaşımızla. Ellerimiz kanlar içindeydi.

Fotoğrafın ortaya çıkması şu şekilde şefim: Bir kamu görevlisi ağabeyimiz bizi hastanede arkadaşımla yan yana yatarken sedyede arkadaşım beni duymadı iki defa seslendim.



Bilinci biraz bulanık gibiydi. Elimi uzattım o esnada, görmedi. Hemşire uyarınca bana döndü arkadaşım. Onun eli kan içindeydi benim elim baruttan simsiyah olmuştu. Oradaki bir büyüğümüz fotoğrafımızı çekmiş ve Twitter'dan paylaşmış.

Mehmet Şef daha sonra fotoğrafı çok iyi hatırladığını ifade etti. Basına da yansıyan fotoğraf MasterChef yarışmasında da ekrana geldi.

Uysal, "Benim bir gün önce konuştuğum arkadaşım ikinci gün şehit oluyordu. Vuruluyordu, hastaneye gidiyordu. Çok zor zamanlar. Devlet için bayrak için kolumuzu, bacağımızı vermeye her zaman hazırız" şeklinde konuştu.

"HEM DUYGULANDIK HEM GURURLANDIK"

Yarışmacının anlattıklarının ardından ünlü şefler tadım yapmaya geldi.

Somer Şef yaptığı açıklamada, "Bize çok duygusal ve gururlandırıcı dakikalar yaşattın. Hakikaten hepimiz hem duygulandık hem gururlandık. Bu çok güzel görseli olan bir yemek" açıklamasında bulundu. Ali Uysal şeflerden 3 evet alarak bir sonraki tura yükselmeyi başardı.



