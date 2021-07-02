MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. MasterChef 2021'e damga vuran fotoğraflar! Gazi Ali Uysal, Zeytin Dalı Harekatı'ndaki yaşadıklarıyla herkesi duygulandırdı

MasterChef 2021'e damga vuran fotoğraflar! Gazi Ali Uysal, Zeytin Dalı Harekatı'ndaki yaşadıklarıyla herkesi duygulandırdı

02.07.2021 01:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8'de yeni sezonuyla ekrana gelen MasterChef Türkiye'nin ilk tur elemelerinde duygusal anlar yaşandı. MasterChef'in 1 Temmuz Pazar ekrana gelen bölümünde şeflerin karşısına çıkan Gazi Ali Uysal , hikayesiyle hem jüriyi hem de izleyicileri derinden etkiledi. Suriye'deki Zeytin Dalı Harekatı'nda vurulan Gazi Uysal, basına da yansıyan iki gazinin el ele tutuştuğu fotoğrafın hikayesini de anlattı.

MasterChef 2021'e damga vuran fotoğraflar! Gazi Ali Uysal, Zeytin Dalı Harekatı'ndaki yaşadıklarıyla herkesi duygulandırdı

Ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danillo Zanna'nın sunduğu ve jüri üyeliklerini üstlendiği MasterChef Türkiye'de ilk tur elemeleri ekrana gelmeye devam ediyor. MasterChef Türkiye yeni bölümünde ilk turu geçme mücadelesi için şeflerin karşısına çıkan Ali Uysal hikayesiyle tüyleri diken diken etti.

m2

"ZEYTİN DALI HAREKATI'NDA 3 YIL GÖREV YAPTIM"

MasterChef'e Antalya Manavgat'tan katılan Ali Uysal, istiridye mantarlı özel soslu kaya levreği yemeği yaparak yarıştı. Suriye'de vurularak gazi olan Ali Uysal'ın yaşadıkları izleyicileri de duygulandırdı. Ali Uysal Zeytin Dalı Harekatı'na katıldığını ve 3 yıllık sürede yaşadıklarını anlattı.

m3

Yemeğini yaptıktan sonra anlatmaya başlayan Ali Uysal şu ifadeleri kullandı:

"2017 yılında askeri sınavlara girdim ve oldu 2018 yılında Zeytin Dalı Harekatı'na katıldım. Zeytin Dalı Harekatı'nda girdiğimiz çatışmada yaralandım. 7 ay tedavi sürecim oldu. Arkasından tekrar Suriye'ye dönüp görev yaptım. Şu an mesleğimde ilerlemek istiyorum. Onun için bu programdayım. Zeytin Dalı Harekatı'nda 3 yıl boyunca görev yaptım. 7 aydan sonra iyileşip Suriye'ye döndüm. 2020'nin ekim ayında sözleşmem bitti. Hastanede arkadaşımızla verdiğimiz poz vardı Zeytin Dalı Harekatı'nda vurulduktan sonra el ele tutuştuk arkadaşımızla.

m1

MasterChef Türkiye 2021'de korkutan anlar! Yarışmacı Rüstem Kömürcü stüdyoda fenalaştıMasterChef Türkiye 2021'de korkutan anlar! Yarışmacı Rüstem Kömürcü stüdyoda fenalaştı

"VURULDUKTAN SONRA EL ELE TUTUŞTUK"

Zeytin Dalı Harekatı'nda 3 yıl boyunca görev yaptım. 7 aydan sonra iyileşip Suriye'ye döndüm. 2020'nin ekim ayında sözleşmem bitti. Hastanede arkadaşımızla verdiğimiz poz vardı Zeytin Dalı Harekatı'nda vurulduktan sonra el ele tutuştuk arkadaşımızla. Ellerimiz kanlar içindeydi.

m4

Fotoğrafın ortaya çıkması şu şekilde şefim: Bir kamu görevlisi ağabeyimiz bizi hastanede arkadaşımla yan yana yatarken sedyede arkadaşım beni duymadı iki defa seslendim.

m10
Bilinci biraz bulanık gibiydi. Elimi uzattım o esnada, görmedi. Hemşire uyarınca bana döndü arkadaşım. Onun eli kan içindeydi benim elim baruttan simsiyah olmuştu. Oradaki bir büyüğümüz fotoğrafımızı çekmiş ve Twitter'dan paylaşmış.

m5

Mehmet Şef daha sonra fotoğrafı çok iyi hatırladığını ifade etti. Basına da yansıyan fotoğraf MasterChef yarışmasında da ekrana geldi.

m6

Uysal, "Benim bir gün önce konuştuğum arkadaşım ikinci gün şehit oluyordu. Vuruluyordu, hastaneye gidiyordu. Çok zor zamanlar. Devlet için bayrak için kolumuzu, bacağımızı vermeye her zaman hazırız" şeklinde konuştu.

"HEM DUYGULANDIK HEM GURURLANDIK"

Yarışmacının anlattıklarının ardından ünlü şefler tadım yapmaya geldi.

m7

Somer Şef yaptığı açıklamada, "Bize çok duygusal ve gururlandırıcı dakikalar yaşattın. Hakikaten hepimiz hem duygulandık hem gururlandık. Bu çok güzel görseli olan bir yemek" açıklamasında bulundu. Ali Uysal şeflerden 3 evet alarak bir sonraki tura yükselmeyi başardı.

m8

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gözaltına alınan ünlü oyuncu: Bilmediğiniz şeyler varGözaltına alınan ünlü oyuncu: Bilmediğiniz şeyler var
Diyetteyken sakın içmeyin! yemeklerin ayrılmaz ikilisi ama öyle bir etkisi varmış ki... Diyetteyken sakın içmeyin! yemeklerin ayrılmaz ikilisi ama öyle bir etkisi varmış ki...
Ünlü çiftten aşk dolu paylaşım! "Gülmeyi unutan yaşlı gözlere"Ünlü çiftten aşk dolu paylaşım! "Gülmeyi unutan yaşlı gözlere"
Anahtar Kelimeler:
Mehmet Yalçınkaya Danilo Zanna Masterchef
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Salgın yönetimi rehberi güncellendi

Salgın yönetimi rehberi güncellendi

Elif Çakal'ın ölümü: 2 şüpheli olay gününü hakime anlattı

Elif Çakal'ın ölümü: 2 şüpheli olay gününü hakime anlattı

Elmalı davasında yeni gelişme: Çocuklar devlet korumasına alındı

Elmalı davasında yeni gelişme: Çocuklar devlet korumasına alındı

1 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı

1 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı

Fahriye Evcen yıllar sonra ekranlara dönüyor! Yeni dizisi belli oldu

Fahriye Evcen yıllar sonra ekranlara dönüyor! Yeni dizisi belli oldu

Türkiye’de bir ilk: İşçiler iki ayrı davadan iki kez sendikal tazminat kazandı

Türkiye’de bir ilk: İşçiler iki ayrı davadan iki kez sendikal tazminat kazandı

İlginizi Çekebilir

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

Mehmet Ali Erbil'in yakın dostundan inanılmaz ifadeler!

Mehmet Ali Erbil'in yakın dostundan inanılmaz ifadeler!

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

İddialı dizi ekrana veda ediyor! Final tarihi açıklandı

İddialı dizi ekrana veda ediyor! Final tarihi açıklandı

Genç kadınları seks tarikatı ağına düşürdü! Olay olan itiraf

Genç kadınları seks tarikatı ağına düşürdü! Olay olan itiraf

'Elmalı Davası' kararına isyan ettiler!

'Elmalı Davası' kararına isyan ettiler!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.