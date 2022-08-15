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MasterChef 2022 ikinci yedek kadrosu belli oldu mu? MasterChef ikinci yedek kadroda kimler var? 14 Ağustos 2022 Pazar

15.08.2022 00:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye 14 Ağustos 2022 Pazar günü 40. bölümüyle ekrana geldi. Bilindiği üzere; Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliğini yaptığı programda 12 kişilik ana kadro belirlenmişti. Şimdi sırada yedek yarışmacıların seçmeleri var. Bugün, yarışmayı kaçıran izleyiciler internette "MasterChef ikinci yedek kadroda kimler var?", "MasterChef 2022 ikinci yedek kadrosu belli oldu mu?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte merak edilen soruların yanıtı...

MasterChef 2022 ikinci yedek kadrosu belli oldu mu? MasterChef ikinci yedek kadroda kimler var? 14 Ağustos 2022 Pazar

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyeliğini yaptığı tv 8'in sevilen yemek yarışması MasterChef Türkiye 14 Ağustos 2022 Pazar günü 40. bölümüye ekrana geldi. Yarışmacılar arasındaki rekabet kadar şeflerin yorumu da programa damga vurdu. Peki MasterChef ikinci yedek kadrosunda kimler var? MasterChef 2022 ikinci yedek kadrosu belli oldu mu? Detaylar haberimizde...

MASTERCHEF İKİNCİ YEDEK KADRODA KİMLER VAR?

MasterChef Türkiye'de yedeklere ikinci gruptan giren kişiler Erkan, Ege ve Vural olmuştu.

MasterChef'in iki aşamalı yedekler bölümünün ikinci turunda en güzel yemekleri yapan yarışmacılar yedekler kadrosuna çıktı.

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu yarışmacıların 40 dakikalık süre zarfında yaptıkları yemekleri tattı. Bu yarışmanın birincisi Ayşegül oldu.

Mehmet Şef "Sunumun çok iyiydi. Tebrik ediyorum" dedi. Ayşegül, Mehmet Şef'in sözleri üzerine "En sonunda birinci oldum. Bir haftadır sürekli uğraşıyorum. En ufak bir dikkatsizlikten kaybediyorum. Yedek de olsam mutluyum." ifadelerini kullandı.

Şule yarışmaya devam eden bir diğer isim olurken; Rukiye, İbrahim, Salim, Ali ve Rağde ise elendi.

masterchef

MASTERCHEF HAKKINDA

MasterChef Türkiye, İngiltere'de reyting rekorları kıran aşçılık yarışması MasterChef'in Türkiye uyarlamasıdır.

MasterChef Türkiye 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de ekranlara gelmiştir. 2018 yılında ise Acun Ilıcalı'nın yayın haklarını satın alması ile birlikte TV8'de ekranlarına geçmiştir. Yarışmanın 2011'de yayımlanan sezonunda jüriyi Murat Bozok, Batuhan Piatti ve Erol Kaynar oluştururken yarışmanın sunuculuğunu Öykü Serter yapmıştır.

2018'de yayımlanan sezonunda jüriyi Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oluşturmuştur. 2019'da yayımlanan sezonunda Hazer Armani'nin yerini Danilo Zanna almıştır. MasterChef Türkiye 2020 ve 2021'de aynı jüriyle devam etmiştir.

MasterChef Türkiye'nin 2022 jürisinde yine Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna vardır.

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Masterchef masterchef türkiye
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