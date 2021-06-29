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MasterChef 29 Haziran yeni bölüm fragmanı! MasterChef'te kim üst tura çıkacak?

29.06.2021 13:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’nin en çok izlenen lezzet yarışması MasterChef’de eleme heyecanı sürüyor. Haftanın 5 günü TV8 ekranlarında izleyici ile buluşan MasterChef 2021’de yarışmacılar birbirinden zorlu elemelerde bir üst tura çıkabilmek için birbiriyle yarışıyor. MasterChef 2021’in yeni yayınlanan fragmanında İtalyan Şef Danilo Zanna’nın bir yarışmacıyla kolbastı oynadığı bölümler izleyiciyi güldürürken, yarışma esnasında bayılan bir yarışmacı ise herkese korku dolu anlar yaşattı.

MasterChef 29 Haziran yeni bölüm fragmanı! MasterChef'te kim üst tura çıkacak?

29 Haziran Salı yeni bölümü ile ekranlara gelen MasterChef yarışmasında, elemeler devam ediyor. Birbirinden farklı yarışmacılar, en lezzetli yemekleri yaparak şeflerden onay almaya çalışıyor. Yeni yayınlanan fragmanda bir yarışmacının hayat hikayesi ise herkesi duygulandırıyor. Bir yarışmacının bayıldığı anlar ise jüri üyelerini korkutuyor. Peki MasterChef 2021’in yeni bölüm fragmanında ne oluyor?

MASTERCHEF 29 HAZİRAN YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!

Eleme heyecanının devam ettiği MasterChef yarışmasında, birbirinden iddialı yarışmacılar yaptıkları yemekleri jüri üyelerine beğendirmeye çalışıyor. En iyi yemeği yapan yarışmacılar jüri üyelerinden evet oyu alırken, hata yapan yarışmacılar ise eleniyor.

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Yüzlerce kişinin en iyi olmak için birbiriyle yarıştığı yarışmanın 29 Haziran bölümlü fragmanında ise, İtalyan Şef Danilo Zanna’nın bir yarışmacı ile kolbastı oynadığı anlar seyirciyi güldürüyor.

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Yarışmacıların hayat hikayeleri ise jüri üyelerini üzerken, bir yarışmacının heyecandan baygınlık geçirmesi ise jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna’yı oldukça korkutuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Yalçınkaya Danilo Zanna Masterchef
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