MasterChef 8 Eylül dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? MasterChef eleme adayları kim oldu?

TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışması MasterChef Türkiye tüm heyecanı ile devam ediyor. MasterChef Türkiye'nin 8 Eylül Perşembe akşamı yayınlanan son bölümünde haftanın 3. takım oyunu oynandı. İki tur gerçekleşen gecenin sonunda eleme potasına çıkan adaylar ve dokunulmazlığı kazanan takım ile bireysel dokunulmaz yarışmacı belli oldu. Peki, MasterChef bireysel, takım dokunulmazlığını kim kazandı? MasterChef 8 eylül eleme potasına çıkan yarışmacılar kim?

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM, HANGİ TAKIM KAZANDI?

Masterchef Türkiye'nin 8 Eylül Perşembe akşamı yayınlanan bölümünün çekimleri Malatya'da gerçekleşti. Şeflerin istediği 5 çeşit yemeği misafirler tadımda bulundu.

Değerlendirmeler sonucu Masterchef'te haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu bu hafta 3. kez mavi takım kazandı.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Masterchef Türkiye'nin 8 Eylül Perşembe akşamı yayınlanan bölümünde kaybeden kırmızı takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık için mücadele etti.

Şefler yarışmacılardan sıfır atık konseptinde malzemeler vererek tabak çıkarmalarını istedi. Yapılan değerlendirmelerin sonucunda Metin dokunulmaz seçildi.

MASTERCHEF 8 EYLÜL ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Masterchef'te bireysel dokunulmazlığı kazanan Metin, ilk eleme adayı olarak Dilan'ı seçti. İkinci eleme adayı ise Serpilay seçildi.

Haftanın eleme adayları ise şu şekilde;

Vural, Burak, Melih, Yağız, Dilan, Serpilay

