HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. MasterChef 8 Eylül dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? MasterChef eleme adayları kim oldu?

MasterChef 8 Eylül dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? MasterChef eleme adayları kim oldu?

09.09.2022 09:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye'nin 8 Eylül Perşembe akşamı yayınlanan son bölümünde haftanın 3. dokunulmazlık oyunu ile 2. dış konsept olan Malatya'da çekimler gerçekleşti. Gecenin sonunda dokunulmaz takım, bireysel dokunulmaz ve eleme adayları belirlendi. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 8 Eylül 2022 MasterChef eleme adayları kim oldu? İşte yanıtı...

MasterChef 8 Eylül dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? MasterChef eleme adayları kim oldu?

TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışması MasterChef Türkiye tüm heyecanı ile devam ediyor. MasterChef Türkiye'nin 8 Eylül Perşembe akşamı yayınlanan son bölümünde haftanın 3. takım oyunu oynandı. İki tur gerçekleşen gecenin sonunda eleme potasına çıkan adaylar ve dokunulmazlığı kazanan takım ile bireysel dokunulmaz yarışmacı belli oldu. Peki, MasterChef bireysel, takım dokunulmazlığını kim kazandı? MasterChef 8 eylül eleme potasına çıkan yarışmacılar kim?

306153660_775110157027762_2501182409977454208_n

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM, HANGİ TAKIM KAZANDI?

Masterchef Türkiye'nin 8 Eylül Perşembe akşamı yayınlanan bölümünün çekimleri Malatya'da gerçekleşti. Şeflerin istediği 5 çeşit yemeği misafirler tadımda bulundu.

Değerlendirmeler sonucu Masterchef'te haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu bu hafta 3. kez mavi takım kazandı.

8 eylül masterchef dokunulmaz takım

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Masterchef Türkiye'nin 8 Eylül Perşembe akşamı yayınlanan bölümünde kaybeden kırmızı takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık için mücadele etti.

Şefler yarışmacılardan sıfır atık konseptinde malzemeler vererek tabak çıkarmalarını istedi. Yapılan değerlendirmelerin sonucunda Metin dokunulmaz seçildi.

305893693_606371554284612_6232678336764602992_n

MASTERCHEF 8 EYLÜL ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Masterchef'te bireysel dokunulmazlığı kazanan Metin, ilk eleme adayı olarak Dilan'ı seçti. İkinci eleme adayı ise Serpilay seçildi.

Haftanın eleme adayları ise şu şekilde;

Vural, Burak, Melih, Yağız, Dilan, Serpilay

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
TIR'a çarpan kamyonun sürücüsü feci şekilde can verdiTIR'a çarpan kamyonun sürücüsü feci şekilde can verdi
Canlı yayında bomba kulis! "Kemal Bey'e çok yakın bir isimle görüştüm"Canlı yayında bomba kulis! "Kemal Bey'e çok yakın bir isimle görüştüm"
'Depremin nedeni kürtaj ve kadınların kısa giyinmesi' 'Depremin nedeni kürtaj ve kadınların kısa giyinmesi'
Anahtar Kelimeler:
TV8 Masterchef dokunulmazlık masterchef kim elendi masterchef kim kazandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Şile'de korkunç olay! Ünlü şarkıcıya köpek saldırdı

Şile'de korkunç olay! Ünlü şarkıcıya köpek saldırdı

Maç sonunda saha karıştı! Jorge Jesus...

Maç sonunda saha karıştı! Jorge Jesus...

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth hayatını kaybetti! Prens Charles İngiltere Kralı oldu

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth hayatını kaybetti! Prens Charles İngiltere Kralı oldu

Önce cinsel ilişkiye girmiş, sonra boğarak öldürmüş

Önce cinsel ilişkiye girmiş, sonra boğarak öldürmüş

Korkunç olay! Hakim, çocuklarının evde olduğu sırada canına kıydı

Korkunç olay! Hakim, çocuklarının evde olduğu sırada canına kıydı

Akraba dehşeti! 3 ölü, 4 yaralı

Akraba dehşeti! 3 ölü, 4 yaralı

İlginizi Çekebilir

Arkalarını döndüler! Bebeği market arabasından çaldı

Arkalarını döndüler! Bebeği market arabasından çaldı

Bazı şeyleri paylaşmak istemeyebilirsiniz!

Bazı şeyleri paylaşmak istemeyebilirsiniz!

PARTNER
Mega Eylül indirimleri! Dünyaca ünlü markaların saatlerinde büyük fırsat

Mega Eylül indirimleri! Dünyaca ünlü markaların saatlerinde büyük fırsat

Uyarılar peş peşe geldi: Çocukları bekleyen en büyük tehlike

Uyarılar peş peşe geldi: Çocukları bekleyen en büyük tehlike

Herkes onu merak ediyordu! Haberi alınca bu hale geldi

Herkes onu merak ediyordu! Haberi alınca bu hale geldi

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.