Masterchef 9. son bölüm: Eleme potasına girenler belli oldu! (29 Eylül)

Masterchef 9. bölüm oldukça heyecanlı ve gerilimli anlara sahne oldu. Takım kaptanlığı için yapılan yarışma için şefler yarışmacılardan 12 tanelik bir pankek kulesi yapmalarını istediler. Burcu oldukça hızlı bir şekilde 12 pankeki hazırlayıp elini kaldırdı ve şeflerin de onayını alınca takım kaptanlığını beğendi. Burcu rakibi olarak da kırmızı takımın kaptanlığına Murat’ı seçti.

TAKIM YARIŞINDA BÜYÜK GERGİNLİKLER

Takım yarışmasında özellikle kırmızı takımda pek çok gerginlik yaşanırken özellikle Uğur ile Murat arasındaki çatışma dikkat çekti. Yarışma sonunda Murat kendi takımını sabote etmekle suçlandı ve Burcu’nun mavi takımı oyunu kazanan taraf oldu.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Kırmızı takımdakilerin oynadığı dokunulmazlık oyununda şefler kendi yaptıkları tabağa en yakının Murat ile Uğur olduğunu söylediler. Böylece gergin ikili yine yan yana gelmiş oldu. Şefler Uğur’un pilavını çok beğenirken sosunu eleştirdiler. Dokunulmazlık oyununu kazanan da Murat olmuş oldu.

ELEME POTASINA KİMLER GİRDİ?

Yarışmacıların birbirlerine eleştirilerini yönelttikleri oylama esnasında gerilim yükseldi. Murat oldukça sert eleştirilere maruz kalsa da dokunulmazlık oyununu kazandığı için kimse ona oy veremedi. Oylamanın son aşaması ise oldukça ilginç bir duruma sahne oldu. Esra, Zeynep ve Elsem de 3 oy da olunca şefler eleme potasına girecek iki ismi Murat’ın belirleyeceğini söylediler.

ELEME POTASINA GİRENLERİ MURAT BELİRLEDİ

Şeflerin eleme potasına girecekleri Murat’ın belirleyeceğini söyleyince gerilim iyice yükseldi. Murat, vakit kaybetmeden tatlıda dereotu kullanan Esra’yı eleme potasına soktu. Sonrasında da bir Bolu’lu olarak Eslem’e borcunu ödemek istediğini söyleyip Eslem’i balkona yanına aldı, Zeynep’i ise eleme potasına gönderdi.

