MAGAZİN

Masterchef 9. son bölüm: Eleme potasına girenler belli oldu! (29 Eylül)

DİZİ HABERLERİ  | 30.09.2018 10:16 | Son Güncelleme

Masterchef Türkiye hafta finali öncesinde eleme potasına girenler belli. Masterchef adayları önce takım kaptanlığı için yarıştılar sonra da kırmızı ve mavi takımlar; kısır, börek, kurabiye, sakallı sandviç gibi kadın günü yemekleri yaparak yarıştılar.

Masterchef 9. son bölüm: Eleme potasına girenler belli oldu! (29 Eylül)

Masterchef 9. bölüm oldukça heyecanlı ve gerilimli anlara sahne oldu. Takım kaptanlığı için yapılan yarışma için şefler yarışmacılardan 12 tanelik bir pankek kulesi yapmalarını istediler. Burcu oldukça hızlı bir şekilde 12 pankeki hazırlayıp elini kaldırdı ve şeflerin de onayını alınca takım kaptanlığını beğendi. Burcu rakibi olarak da kırmızı takımın kaptanlığına Murat’ı seçti.

TAKIM YARIŞINDA BÜYÜK GERGİNLİKLER

Takım yarışmasında özellikle kırmızı takımda pek çok gerginlik yaşanırken özellikle Uğur ile Murat arasındaki çatışma dikkat çekti. Yarışma sonunda Murat kendi takımını sabote etmekle suçlandı ve Burcu’nun mavi takımı oyunu kazanan taraf oldu.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Kırmızı takımdakilerin oynadığı dokunulmazlık oyununda şefler kendi yaptıkları tabağa en yakının Murat ile Uğur olduğunu söylediler. Böylece gergin ikili yine yan yana gelmiş oldu. Şefler Uğur’un pilavını çok beğenirken sosunu eleştirdiler. Dokunulmazlık oyununu kazanan da Murat olmuş oldu.

ELEME POTASINA KİMLER GİRDİ?

Yarışmacıların birbirlerine eleştirilerini yönelttikleri oylama esnasında gerilim yükseldi. Murat oldukça sert eleştirilere maruz kalsa da dokunulmazlık oyununu kazandığı için kimse ona oy veremedi. Oylamanın son aşaması ise oldukça ilginç bir duruma sahne oldu. Esra, Zeynep ve Elsem de 3 oy da olunca şefler eleme potasına girecek iki ismi Murat’ın belirleyeceğini söylediler.

ELEME POTASINA GİRENLERİ MURAT BELİRLEDİ

Şeflerin eleme potasına girecekleri Murat’ın belirleyeceğini söyleyince gerilim iyice yükseldi. Murat, vakit kaybetmeden tatlıda dereotu kullanan Esra’yı eleme potasına soktu. Sonrasında da bir Bolu’lu olarak Eslem’e borcunu ödemek istediğini söyleyip Eslem’i balkona yanına aldı, Zeynep’i ise eleme potasına gönderdi.

PARTNERÜnlü manken öldürüldüÜnlü manken öldürüldü
Avlu dizisinden Bir Deli Rüzgar'a flaş transfer!Avlu dizisinden Bir Deli Rüzgar'a flaş transfer!
Ağlama Anne dizisi 1. bölüm fragmanı! Ağlama Anne ne zaman başlıyor? İşte konusu ve oyuncu kadrosuAğlama Anne dizisi 1. bölüm fragmanı! Ağlama Anne ne zaman başlıyor? İşte konusu ve oyuncu kadrosu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
masterchef türkiye eleme potası masterchef türkiye 9. bölüm masterchef türkiye son bölüm

En Çok Okunan Haberler

Suriyeliler memleketlerine dönüyor! Hedef yıl sonuna kadar 5 bin kişi

Suriyeliler memleketlerine dönüyor! Hedef yıl sonuna kadar 5 bin kişi

Yalova'dan sonra Muğla'da korkutan görüntü! Depremin habercisi mi?

Yalova'dan sonra Muğla'da korkutan görüntü! Depremin habercisi mi?

Şanlıurfa'da yüzlerce Suriyeli sınır dışı edildi!

Şanlıurfa'da yüzlerce Suriyeli sınır dışı edildi!

Bebek yapmak için ilişkiye girmeye gerek kalmayacak!

Bebek yapmak için ilişkiye girmeye gerek kalmayacak!

Endonezya'daki depremde ölü sayısı 832’ye yükseldi

Endonezya'daki depremde ölü sayısı 832’ye yükseldi

Suudi Arabistan sahte davet ile Hacca giden vatandaşların ülkelerine dönüşünü yasakladı!

Suudi Arabistan sahte davet ile Hacca giden vatandaşların ülkelerine dönüşünü yasakladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Avlu dizisinden Bir Deli Rüzgar'a flaş transfer!

Avlu dizisinden Bir Deli Rüzgar'a flaş transfer!

Ağlama Anne dizisi 1. bölüm fragmanı! Ağlama Anne ne zaman başlıyor? İşte konusu ve oyuncu kadrosu

Ağlama Anne dizisi 1. bölüm fragmanı! Ağlama Anne ne zaman başlıyor? İşte konusu ve oyuncu kadrosu

Arka Sokaklar 489. yeni bölüm fragmanı! Mesut çetenin eline düşüyor!

Arka Sokaklar 489. yeni bölüm fragmanı! Mesut çetenin eline düşüyor!

İstanbullu Gelin 55. son bölümde Faruk'a cinayete teşebbüsten gözaltı şoku!

İstanbullu Gelin 55. son bölümde Faruk'a cinayete teşebbüsten gözaltı şoku!

Can Kırıkları dizisi ne zaman başlıyor? İşte Can Kırıkları'nın yayın tarihi ve 1. bölüm fragmanı

Can Kırıkları dizisi ne zaman başlıyor? İşte Can Kırıkları'nın yayın tarihi ve 1. bölüm fragmanı

Jet Sosyete yeni sezon fragmanı! Jet Sosyete TV8'de ne zaman başlıyor?

Jet Sosyete yeni sezon fragmanı! Jet Sosyete TV8'de ne zaman başlıyor?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.