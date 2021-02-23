MasterChef Açelya Kılıçay'ın yeni imajı şaşırttı!

'MasterChef Türkiye 2019'un yarışmacıları sosyal medyada merak konusu oldu. Jüri üyeleri ile girdiği diyaloglarla dikkat çeken Açelya Kılıçay'ın değişimi takipçilerini şaşırttı. 76 bin takipçisi bulunan Instagram hesabını aktif kullanan 23 yaşındaki güzel, binlerce beğeni alırken, eğlenceli paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Açelya Kılıçay, kendisi gibi 'MasterChef Türkiye'de mücadele eden Batuhan Bayır ve Ayyüce Kamit ile tatil pozuna, "Kahve molası" notunu düştü.

Açelya, MasterChef Ekin Eylem Ulaş ve Faruk Batuhan Öner'le fotoğrafına ise "Ponçik team. Ne kadar habersiz olduğunu söylememe gerek yok bence" mesajını yazmıştı.

MasterChef 2019 yıldızının sosyal medyada yaptığı son paylaşım, "Tipimin en düzgün çıktığı fotoğraf buydu. Diğerlerini siz düşünün" notunu taşıyor.

AÇELYA KILIÇAY KİMDİR?

28 Mart 1998 tarihinde Ankara’da dünyaya geldi. Küçüklüğünden beri sporla ilgilenen Açelya, lise döneminde Fenerbahçe'de lisanslı olarak voleybol oynadı, yaşadığı sakatlık yüzünden voleybolu bırakmak zorunda kaldı.