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MasterChef All Star'da kim elendi, kim gitti? 23 Temmuz MasterChef'te 2. elenen isim belli oluyor!

23.07.2023 21:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef All Star'da eleme heyecanı yaşanıyor. TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışma programı MasterChef All Star'ın 23 Temmuz Pazar akşamı yayınlanan bölümünde bir isim elenerek yarışmaya veda edecek. Eleme potasında yer alan isimler, hazırladıkları yaratıcılık tabaklarını jüri üyeleri Mehmet şef, Danilo şef ve Somer şefin beğenisine sunacak. Peki, MasterChef All Star'da kim elendi, kim gitti? 23 Temmuz MasterChef'te 2. elenen isim belli oldu mu?

MasterChef'te kimin elendiği merak ediliyor. Çekişmeli mücadelelere sahne olan MasterChef All Star'da ilk olarak Güzide Mertcan elenmişti. Bu hafta en fazla oy alarak eleme potasına çıkan isimler yarışmaya devam edip şampiyon olma şansını ellerinde tutabilmek için canla başla mücadele ediyorlar. 23 Temmuz Pazar akşamı yayınlanan MasterChef'in yeni bölümünde nefesler tutulu bir biçimde elenen ismin açıklanması bekleniyor. İşte MasterChef All Star'ın eleme gecesine dair detaylar...

MASTERCHEF ALL STAR'DA KİM ELENDİ?

Ekranların sevilen yarışması MasterChef'te 2. elenen isim belli oluyor. Yarışmacılar ilk olarak yaratıcılık etabında hünerlerini sergiliyorlar. Yarışmadan elenen isim henüz belli olmadı. MasterChef eleme gecesine dair yaşananları haberimiz aracılığıyla takip edebilirsiniz.

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MASTERCHEF'TE HAFTANIN ELEME ADAYLARI

MasterChef All Star'ın son bölümünde en başarısız tabağı yapan Çağatay, haftanın son eleme adayı oldu.

Haftanın eleme adayları sırasıyla şu şekilde:

Büşra, Gamze, Ayaz, Mert, Eda, Burcu ve Çağatay.

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MASTERCHEF ALL STAR'DA İLK ELENEN YARIŞMACI

MasterChef All Star'da ilk eleme heyecanında geri sayım sona erdi. İlk aşamada yer fıstığı verilen yarışmacılardan yaratıcılık menüsü çıkartmaları istendi. İkinci tura kalan yarışmacılardan şef tabağı yapmaları istendi. MasterChef All Star'da ilk elenen yarışmacı Mehmet Şef'in Bodrum Geceleri tabağını en başarısız yapan Güzide oldu.

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MasterChef Güzide, MasterChef All Star'ın ilk elenen yarışmacısı oldu.

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